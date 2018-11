Mit der Fackel rund um den See

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr lädt die BASF-Siedlergemeinschaft Rheinau-Süd für das kommende Wochenende zu ihrer zweiten „musikalischen Fackel- und Taschenlampen-Wanderung“ um den Rheinauer See.

Start ist am Samstag, 3. November, 17.30 Uhr, vor der Sparkassen-Filiale in der Lüderitzstraße mit der Ausgabe der Fackeln zum Preis von zwei Euro pro Stück. Nach der offiziellen Begrüßung der Teilnehmer durch den Vorstand der Siedlergemeinschaft beginnt der Rundweg. An zwei Stellen – am Spielplatz Atterseestraße und an der BMX-Anlage – legen die Teilnehmer einen Halt ein, um gemeinsam altbekannte Herbst- und Heimatlieder zu singen.

Abschluss im Ggarten

Geselliger Abschluss ist schließlich gegen 19 Uhr im Garten des Siedlerheims Seeblick in der Lüderitzstraße. Hier gibt es dann für alle Wanderer heiße Würstchen, Glühwein, Kinderpunsch, kalte Getränke und Stockbrot zu günstigen Preisen. Um die nötige Menge an Speisen und Getränken vorbereiten zu können, bitten die Veranstalter Interessierte um eine unverbindliche Anmeldung unter siedler.rheinau-sued@gmx.de. -tin

