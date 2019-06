Mit einer Maus namens Armstrong auf Platz drei

Dass sie zu den Gewinnern zählen wussten sie bereits (wir berichteten), jetzt steht auch die Platzierung fest: Mit ihrem Projekt „Armstrong“ ist die Klasse 4b der Pfingstberg-Grundschule von Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit dem Schülermedienpreis ausgezeichnet worden und hat Platz drei belegt. Und hat sich dabei mit ihrem Trickfilm unter 80 Einsendungen landesweit durchgesetzt. Die Mädchen und Jungs aus Mannheim hatten die Geschichte der Maus Armstrong erzählt, die sich aufmacht, den Mond zu entdecken.

Der spannende und amüsante Animationsfilm der Grundschüler hat inzwischen mehrere Preise gewonnen: 2018 die Teilnahme am „Ohrenspitzertag“ in Stuttgart im SWR-Funkhaus, den GBG-Preis „Billie-Award“ in der Kategorie Trickfilm: bester Trickfilm sowie den zweiten Platz beim lokalen Film-Wettbewerb „Zum goldenen Hirsch“, veranstaltet vom Cinema Quadrat und vom Karlstorbahnhof.

Als Vorlage diente den Schülern das Bilderbuch „Armstrong“ von Thorben Kohlmann, das sie zusammen mit ihrem Lehrer Burkhard Fries verfilmten.

Vom Wasserturm zum Mond

Die Handlung spielt in Amerika in den 1950er Jahren. Eine kleine, wissbegierige Maus namens Paul Armstrong beobachtet jede Nacht den Mond durch ein Fernrohr, während ihre Artgenossen einem höchst unwissenschaftlichen Käsekult verfallen sind. Kann der Mond wirklich aus Käse sein? 22 Schüler begeben sich auf eine spannende Reise ins Weltall: Sie bauen eine Rakete und fliegen nach einer rasanten Umrundung des Mannheimer Wasserturms zum Mond, um zu beweisen, dass der Mond weder aus Käse, noch aus Schokolade oder gar aus Gummibärchen besteht.

Bei der Verleihungsfeier im Neuen Schloss in Stuttgart haben Kretschmann und Carl Bergengruen, Geschäftsführer der MFG-Filmförderung , den Gewinnern ihre Auszeichnung übergeben. „Die Schüler haben tolle Projekte eingereicht, die die Jury und auch mich begeistert und beeindruckt haben“, sagte Kretschmann bei der Preisverleihung: „Die Preisträger lassen die Medien nicht passiv über sich ergehen, sondern gestalten sie selbst und aktiv mit.“ mai

