Motor seines Vereins

In die Geschichte der Rheinau hat er sich fest eingeschrieben, denn unter seiner Leitung stemmt der von ihm geführte Verein, die TSG, ein Mammutprojekt: den Bau eines neuen Sportgeländes samt Halle. Investitionsvolumen: sechs Millionen Euro. Anfang 2018 wurde Einweihung gefeiert, nun feierte Nikolaus Schmidt (Bild privat) seinen 75. Geburtstag.

Geboren 1945 im ungarischen Weindorf, muss die Familie im Jahr darauf ihre seit Generationen angestammte Heimat verlassen. In einem Güterwagen geht es für Vater, Mutter und Kinder in den Odenwald und von dort aus 1953 nach Rheinau – in die Plankstadter Straße 1. Seine Freizeit verbringt der kleine Nikolaus auf dem Sportplatz, bei der TSG. Seit er 18 ist, spielt er – in Fußballschuhen mit Alustollen – in der Ersten und Zweiten Mannschaft. Bis Ende der 1970er Jahre, als er nach Brühl zieht.

Organisator der neuen Anlage

Vor neun Jahren meldet sich bei ihm sein Jugendfreund Werner Nüsgen, Vize-Vorsitzender der TSG. Der Verein steht vor dem Mammutprojekt des Neubaus der Vereinsanlage am Rheinauer Ring in Kooperation mit Lidl und entsprechend schwierigen Verhandlungen. Man bittet Schmidt um Unterstützung. Denn der gilt dafür als bestens geeignet.

Nach Besuch der Höheren Handelsschule Friedrich List hat der Industriekaufmann auf dem zweiten Bildungsweg ein BWL-Studium absolviert, ist bis zum Ruhestand bei PWC beschäftigt, dem mit 160 000 Mitarbeitern größten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wer wäre qualifizierter als er, das anstehende Mammutprojekt der TSG zu organisieren?

Im Ruhestand und daher mit Zeit, wird Schmidt Mitglied des Bauausschusses, bald Vereinsvorsitzender. In vielen hundert Stunden organisiert er den Bau von Anlage und Halle – diese, wie Oberbürgermeister Peter Kurz bei der Einweihung lobt, „eine Visitenkarte für den Verein und den Stadtteil.“ (Bild: Konstantin Groß)

