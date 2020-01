Der kommende Sonntag markiert für die Protestanten im Mannheimer Süden ein bedeutendes Ereignis: In einem Festgottesdienst unter dem Motto „Aus drei wird eine“ soll die Fusion der bislang drei evangelischen Pfarreien des Stadtteils zur „Evangelischen Gemeinde Rheinau“ besiegelt werden. „Wir stellen uns damit der Zukunft“, betont Pfarrer Uwe Sulger, Geschäftsführender Pfarrer der neuen Fusionsgemeinde, im Gespräch mit dem „MM“.

„Ist das ein Grund zum Feiern?“ – die Eingangsfrage des „MM“ bringt Sulger nur kurz ins Grübeln. Denn nach kurzem Nachdenken bekennt er aus voller Überzeugung: „Ja, denn wir haben erfolgreich einen Prozess gestaltet, der unvermeidlich war“.

Veränderung notwendig

Das Unvermeidliche spiegelt sich in objektiven Zahlen wieder. Jedes Jahr verliert die Evangelische Kirche in Rheinau etwa 150 Gläubige. „Als ich 2011 auf der Rheinau angefangen habe, hatte Versöhnung 2700 Gemeindemitglieder“, berichtet Sulger. Derzeit sind es 2180 in Versöhnung, 2080 in Immanuel-Pfingstberg und 1526 in Martin. Irgendwann wäre für eine nach dem anderen eine Größe erreicht worden, die ihre Existenz in Frage gestellt hätte.

Bevor andere über ihre Zukunft entscheiden, haben die drei Ge-meinden vor Ort selbst die Initiative ergriffen. Ergebnis: Mit nunmehr fast 5600 Gläubigen ist die neue Evangelische Gemeinde Rheinau die zweitgrößte in Mannheim.

Die Marschroute lautet nun: Bündelung der Kräfte und Arbeitsteilung. So bleiben die drei Standorte, der Gebäudebestand und die drei Stellen der Geistlichen erhalten. „Aber es wird nicht mehr an jedem Ort und von jedem alles gemacht“, fasst Sulger zusammen.

So werden in der Pfingstbergkir-chen die Kasualien konzentriert, also die Trauungen stattfinden. Auch die vorbildliche Seniorenarbeit des dortigen Pfarrers Hansjörg Jörger bleibt bestehen. Versöhnung stärkt seinen diakonischen Schwerpunkt, für den unter anderem der Mittagstisch steht. Und die Konfirmandenarbeit ist ohnehin bereits seit drei Jahren konzentriert: „Die Jugendlichen sind heutzutage in diesem Alter bereits sehr mobil.“

Auf den Punkt gebracht: Was hat die Neuordnung für praktische Folgen für die Gläubigen? „Es wird nicht mehr an jedem Sonntag an jedem Ort einen Gottesdienst geben“, erläutert Sulger. Martin behält seinen eigenen Gottesdienst, weil es geografisch zu weit entfernt ist, aber zwischen Versöhnung und Immanuel-Pfingstberg wechseln die Gottesdienste. „Ob jemand aus dem Casterfeld auf den Pfingstberg oder nach Rheinau fährt, kommt auf‘s Selbe raus.“ Ort und Zeit des jeweiligen Gottesdienstes erfahren die Gläubigen aus dem Gemeindebrief.

Arbeitsteilung als Ziel

Synergieeffekte soll es dort geben, wo es nicht um pastorales oder diakonisches Wirken geht: in der Verwaltung. „Im Laufe der Zeit wird die Pfarrbüro-Arbeit in Versöhnung konzentriert“, kündigt Sulger an. Insofern wird Pfingstberg-Mitarbeiterin Nikole Gulde künftig enger mit der Versöhnung-Mitarbeiterin Barbara Haub zusammenarbeiten. „Diese Neuordnung ist aber auch kein Drama“, betont Sulger: „Heutzutage läuft ohnehin vieles online.“

Veränderungen ergeben sich durch die Neuordnung auch für die Laien. Künftig gibt es einen gemeinsamen Ältestenkreis, der aus 15 Mitgliedern besteht – jeweils fünf aus jeder der drei bisherigen Gemeinden. „Wir haben dabei nicht nach großer und kleiner Gemeinde unterschieden“, betont Sulger. Vorsitzender wird Pfarrer Hansjörg Jörger von Immanuel-Pfingstberg, Stellvertreter Thomas Wolf von Versöhnung und Anja Sigl von Martin. Bereits am ersten Advent gewählt, werden sie am Sonntag in ihr Amt eingeführt.

Dass die Gemeinde zuversichtlich in die Zukunft blickt, zeigen auch ihre Pläne für eine Neuordnung des Geländes am Marktplatz. Wo sich heute der Gemeindesaal befindet, soll ein dreigruppiger Kindergarten entstehen. Er wird den bisherigen Standort in der Bruchsaler Straße ersetzen, der sanierungsbedürftig ist, was aber unter verhältnismäßigem Aufwand nicht mehr zu schaffen ist. Die Bauvoranfrage für den Neubau ist inzwischen genehmigt. „Wenn alles gut läuft, kann es 2021 losgehen“, kündigt Sulger an.

Wichtig ist ihm nämlich vor allem eine Botschaft: „Wir ziehen uns nicht zurück.“ Im Gegenteil: Er will die Kirche zu einem Zentrum des Lebens im Stadtteil machen: „Dazu dienen auch die Bereitstellung der Kirche für den Neujahrsempfang der Vereine und für Konzerte.“ Und diesem Ziel liege auch die jetzige Neuordnung zu Grunde: „Wir haben eine Verantwortung für den Stadtteil. Dessen sind wir uns bewusst. Und diese nehmen wir auch wahr.“

Info: Gottesdienst Versöhnungskirche Sonntag, 26. Januar, 10.15 Uhr

