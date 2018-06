Neuer Investor für Seeprojekt gesucht

Erst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu. Die legendäre Weisheit eines Fußballers, in diesen Tagen ja aktuell, könnten auch die Verfechter der Bebauung am Rheinauer See für sich geltend machen: Nachdem der Bebauungsplan vor Gericht kassiert wurde (wir berichteten in unserer Stadtausgabe), ist nun auch noch der Investor abhanden gekommen; das Bauunternehmen aus Karlsdorf ist in

...

Sie sehen 20% der insgesamt 2076 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.06.2010