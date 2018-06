„Noch nie eine Streife gesehen“

Anzeige

Thema Reinigung: Auch hier gibt es im Sommer mehr Einsätze als in den Wintermonaten – zwischen Ende März und Anfang September werde fünf Mal wöchentlich gereinigt, von Anfang September bis Ende Oktober drei Mal und von Ende Oktober bis Ende März einmal.

„Der Rheinauer See ist bei uns als Verantwortlichen im Blickfeld“, versichert Anja Bischoff – und dies sogar als einer der stadtweiten Schwerpunkte neben der Neckarwiese in der Innenstadt und dem Vogelstangsee. Maßnahmen werden am stadtweiten „Runden Tisch“ besprochen, an dem Polizei sowie Ordnungs- und Grünflächenamt teilnehmen.

Der Bezirksbeirat sieht die Lage naturgemäß nicht so positiv. „Die wenigen Beschwerden beruhen weniger auf einer zufriedenstellenden Situation oder einer guten Präsenz des Ordnungsdienstes“, glaubt CDU-Bezirksbeiratssprecherin Stefanie Hagemann: „Der eigentliche Grund ist wohl eher, dass die Melde-Nummer 115 so schwer zu erreichen sind“, vermutet sie.

Zu späte Reaktionen

„Nur eine Beschwerde? Vergessen Sie‘s!“, meint ihr Fraktionskollege Wolfgang Göck, der selbst in Rheinau-Süd wohnt: „Am Rheinauer See sind die Missstände erheblich.“ Die fehlenden Daten lägen wohl eher an der Vorgehensweise der Behörden: „Wenn die Dienstagmorgens kommen, ist natürlich alles in Ordnung.“

SPD-Stadtrat Thorsten Riehle, der am Rheinauer See wohnt, sieht die Sache ähnlich: „In den anderthalb Jahren, die ich hier wohne, habe ich dort nicht eine Streife gesehen – dafür aber manchen Mofafahrer.“

Auch SPD-Ortsvereinschefin Ulrike Kahlert mag die geringe Zahl der Beschwerden nicht als Ausdruck von Zufriedenheit interpretieren: „Die Menschen haben einfach resigniert“, vermutet sie. Erst recht, wenn am Wochenende das Polizeirevier in Neckarau zuständig ist: „Wer ruft da noch an?“ Kahlert spricht sich dafür aus, gemeinsam mit der BASF-Siedlergemeinschaft eine Art Beschwerdemanagement einzurichten. Und auch die Stadt müsse etwas tun, etwa mehr Abfalleimer aufstellen: „Wenn es zu wenige gibt und die voll sind, dann muss selbst der Gutwilligste notgedrungen kapitulieren.“

Um die Probleme auf der Rheinau im Allgemeinen und am Rheinauer See effektiver angehen zu können, fordert Wolfgang Göck einen „Runden Tisch“ für den Stadtteil. Doch den wird es nicht geben, wie CDU-Fraktionschef Claudius Kranz mitteilt: Oberbürgermeister Peter Kurz habe eine derartige Einrichtung, quasi ein Gremium neben dem Bezirksbeirat, ausdrücklich untersagt.

In der Fragerunde berichten die Bürger. „Ich wohne seit 30 Jahren in der Nähe des Sees“, sagt Albert Treber: „Generell ist es besser geworden, aber punktuell sind die Zustände immer noch schlimm.“ Hier seien die Behörden in der Pflicht. „Ich will nichts überhöhen“, mahnt er, „aber ein schwacher Staat fängt an, wenn so etwas auf Dauer geduldet wird.“

