Nur einige Dauerbrenner kommen voran

Bei einem Rheinauer Dauerbrenner gibt es auch 2018 keinerlei Fortschritt, und das ist für jeden Bürger schon auf den ersten Blick zu erkennen: Das 2015 teilweise ausgebrannte historische Relaishaus im Herzen des Stadtteils bleibt weiter eine Ruine. Bei anderen Dauerbrennern wie der Gestaltung von Marktplatz und Karlsplatz geht es immerhin langsam voran. Nur der Bau des Kompaktbahnhofes am südlichen Ende der Relaisstraße und der neuen Vereinsanlage des Sportvereins TSG kann abgeschlossen werden.

Zwangsversteigerung abgesagt

Dabei sieht es zu Beginn des Jahres noch so aus, als könne es auch für das Alte Relaishaus eine Lösung geben. Beim Neujahrsempfang am 12. Januar kündigt Baubürgermeister Lothar Quast an, die Stadt wolle das 1771 errichtete Bauwerk erwerben. Die Gelegenheit dafür scheint greifbar: Für den 20. Juni ist seine Zwangsversteigerung angesetzt.

Doch dann kommt es ganz anders: Am 18. Juni sagt die Sparkasse Rhein-Neckar-Nord den Termin kurzfristig ab. Der Besitzer, wegen Brandstiftung im Gefängnis einsitzend, kann seinen finanziellen Verpflichtungen auch so nachkommen; der Grund zur Zwangsversteigerung entfällt. Die Bank mag zufrieden sein, der Stadtteil ist es nicht. Denn nun bleibt ihm die Ruine erhalten. Der Bezirksbeirat plädiert daher bereits im Vorfeld des Versteigerungstermins und des erhofften Erwerbs durch die Stadt für Abriss – zum Schrecken von Denkmalfreunden.

Eine attraktive Gestaltung erwarten die Rheinauer zumindest für ihren Marktplatz. 2018 ist dafür die Zeit der Planung. Nachdem die Bürger im Vorjahr durch ihren heftigen Protest den Erhalt des Kriegerdenkmals durchsetzen, sorgt nun jedoch der drohende Verlust von Parkplätzen für Diskussionen. Bei einer Bürgerversammlung der SPD am 23. April entlädt sich der Unmut. Gespannt wartet die Öffentlichkeit auf die Präsentation der Pläne in der Bezirksbeiratssitzung vom 5. Dezember; doch der Oberbürgermeister setzt das Thema von der Tagesordnung ab. „Im Jahr 2020 wird der Marktplatz umgebaut“, verspricht er jedoch beim Stadtteilfest im Juli.

Licht am Ende des Tunnels gibt es dagegen für den Karlsplatz. Im November gibt Stadtkämmerer Christian Specht bekannt, dass die 5,3 Millionen Euro teure Maßnahme bis 2021 erledigt werden soll. Dann wird das Rondell am nördlichen Ende der Relaisstraße bequem ebenerdig erreichbar und barrierefrei sein.

TSG weiht neue Turnhalle ein

Vorbild ist das südliche Ende der Relaisstraße. Hier sind der Haltepunkt der Bahn und die Endschleife der RNV zu einem barrierefreien Nahverkehrszentrum umgestaltet worden. Am 20. April wird es eröffnet.

Gefeiert wird auch am 27. Januar: Die Turn- und Sport-Gemeinde (TSG) weiht ihre Turnhalle ein, Abschluss ihrer sechs Millionen Euro teuren neuen Sportanlage. „Eine Visitenkarte Rheinaus“, lobt der Oberbürgermeister in seiner Rede. -tin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018