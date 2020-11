Ortsmitte soll attraktiver werden

Plötzlich ist er da: Der Zaun, der einen Teil des Rheinauer Marktplatzes von der Umgebung abriegelt. Womit so manche Bürger des Stadtteils schon nicht mehr rechneten, das ist seit kurzem Realität: Die Umgestaltung des Marktplatzes im Zentrum des südlichsten Vorortes startet.

Damit wird ein Dauerbrenner Rheinaus in Angriff genommen. Denn was mit der immerhin 4500 Quadratmeter großen Fläche im Herzen des Stadtteils geschehen soll, das ist seit Jahrzehnten Diskussionsthema von Bürgern und Politikern.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Ort für den Wochenmarkt angelegt, erlebt der Platz im Mai 1933 seine erste Veränderung: Mit allem nazistischen Brimborium der Zeit wird an seinem Kopf das Kriegerdenkmal eingeweiht, das noch heute so steht wie damals. Um dieses gruppiert sich seit den 1950er Jahren vor allem eines: Auto-Blech.

Lange tut sich nichts

In den 1980er Jahren, als Stadtgestaltung zunehmend ein Thema wird und endlich auch die Vororte in ihren Genuss kommen, verändert sich der Platz erneut: Im August 1982 wird ein Brunnen mit Hochbeeten außenrum eingeweiht, im Jahr 2000 eine Uhr. Nun ist der Marktplatz ein wirkliches Zentrum des Stadtteils.

Doch auch für jene, die man hier weniger haben will. Zeitgenossen, die sich abends, ja bis in die Nacht, hier niederlassen, sich durch Lärm hervortun und ihren Müll hinterlassen, vor allem die Pest unserer Zeit: Pizza-Kartons. Da diese auch nicht immer ganz leer sind, gesellen bald auch vierbeinige Nager hinzu.

Der Druck auf die Politik wächst, etwas zu tun. Ideen, die Hochbeete umzugestalten und mehr Bänke aufzustellen, werden als reine Kosmetik und damit Geldverschwendung verworfen. 2016 kommt es zu einer Initiative im Gemeinderat, den Platz grundlegend umzugestalten. Ja, die Verwaltung macht das Vorhaben Marktplatz Rheinau sogar zu einem Pilotprojekt für Bürgerbeteiligung.

Insgesamt 80 Bürger machen mit, beginnend mit einem öffentlichen Info-Abend im Mai 2017. „Sie schreiben selbst die Speisekarte“, ruft die Leiterin des Workshops, Jutta Breitschwerd vom Institut für kommunikatives Handeln, den Anwesenden zu. Und dementsprechend gestatten sich die Teilnehmer, zu träumen, wie ihr Marktplatz aussehen könnte: Natürlich mit viel weniger Autos und mehr Grün, einem Café mit Außenbewirtschaftung und Wasserspielen.

Die Ideen sollen in die Entwürfe der Architekten einfließen, an deren Wettbewerb sich immerhin 19 Büros beteiligen. Im Juli 2017 bestimmt die Kommission aus Experten, Kommunalpolitikern und Bürgern den Sieger: den Entwurf des Berliner Planungsbüros Tancredi Capatti und Matthias Staubach. Allerdings nur mit der denkbar knappsten Mehrheit von einer einzigen Stimme. Ihr Entwurf bringt das geforderte Weniger an Autos und das Mehr an Grün. 28 Bäume werden neu gepflanzt, die Zahl der Parkplätze auf 51 reduziert. Wasserspiele sollen den Brunnen ersetzen, aber auch das Kriegerdenkmal muss verschwinden.

Vor allem dieser hochemotionale Punkt führt bei der erstmaligen öffentlichen Vorstellung der Pläne in der Bezirksbeiratssitzung vom Dezember 2017 zu einem Eklat. „Wo ist denn das Denkmal?“, lauten die erbosten Zwischenrufe im Publikum. Aufgrund dieses ungeheuren Drucks aus der Bevölkerung, dem sich auch die Kommunalpolitiker nicht entziehen können, müssen die Planer widerwillig umplanen.

Als der Gemeinderat schließlich die nötigen insgesamt 2,8 Millionen Euro für das Projekt bewilligt hat, könnte die Sache losgehen. Doch in der Bezirksbeiratssitzung vom Dezember 2019 tun sich neue Fragen auf: Wo soll der Wochenmarkt während der Bauzeit hin? Die Stadtteilpolitiker verlangen die nahe Seitenstraße neben der Versöhnungskirche. Am Ende ist auch dies geklärt.

Ursprünglich ist der Start der Bauarbeiten für Frühjahr 2020 vorgesehen. Doch daraus wird nichts. Mancher vermutet wegen Corona, doch damit hat das nichts zu tun. Die Verzögerung kommt, weil die Planungen für die Wasserspiele länger dauern. Denn dass die verwirklicht werden, war aus finanziellen Gründen nämlich bis zuletzt nicht klar.

Im Mai kündigt Kevin Ittemann, der Sprecher des zuständigen Dezernates, an: „Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Anfang September beginnen.“ Nun ist es doch zwei Monate später geworden. Sei‘s drum.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.11.2020