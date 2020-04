Osterpost für Bewohner in den Heimen

Gebastelte Osterbriefe von Alice van Scoter. © Julius Constanza

Ostern war diesmal ein Fest, wie es das bislang so nicht gab. Besonders ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen bekamen das zu spüren, da sie keinen Besuch bekommen konnten. Um trotzdem ein wenig für Osterstimmung zu sorgen und der Einsamkeit etwas entgegen zu setzten, hatte die Rheinauer Bezirksbeirätin Alice van Scoter (Grüne) die Idee zu einer Briefaktion entwickelt. Kinder aus dem Stadtteil hatten fleißig Bilder und Texte für die Bewohner des Seniorenzentrums Maria-Scherer-Haus gemalt und entworfen. Dabei kamen über 150 liebevoll gestaltete Briefe zusammen, die dann an die Hausleitung übergeben wurden. „Ich freue mich sehr, dass wir mit dieser Aktion vielen Menschen eine kleine Freude machen konnten“, so Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne).

Gemeinsam mit Ministranten

Auch die Bewohner und Bewohnerinnen im Pflegeheim Wichernhaus erhielten Post. Hier hatten Mitglieder des Ortsvereins der Grünen in Neckarau und auf dem Lindenhof gemeinsam mit den Ministranten der St. Jakobusgemeinde Texte geschrieben und Bilder gezeichnet. Nun hoffen alle sehr, dass sich die Situation bald entspannt und dann auch wieder Besuche in den Einrichtungen möglich sind. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.04.2020