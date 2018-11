„Pädagogische Kompetenz und Toleranz“

„Ich freue mich sehr, dass ich Sie nach einer kleinen zeitlichen Verzögerung nun ins Amt als Rektorin einführen kann“, sprach Schulrätin Petra Schmidt-Ullmann aus, was alle dachten. Seit Juni ist Tweila Wittmann schon Leiterin der Rheinau-Grundschule. Die offizielle Amtseinführung gab es jedoch erst jetzt.

Zahlreiche Gratulanten, darunter alte und aktuelle Wegbegleiter sowie Persönlichkeiten, die der Schule auf unterschiedlichste Weisen verbunden sind, hatten sich jetzt in der Turnhalle der Rheinauschule eingefunden.

„Ich hoffe, Sie wissen genau, was Sie sich angetan haben“, sagte Schmidt-Ullmann. Heute seien bei Schulleitern regelrechte Managementfähigkeiten gefragt. Die Gesellschaft richte große Erwartungen an die Schulen. Unterricht organisieren zu können, reiche bei weitem nicht mehr aus.

Dass Tweila Wittmann diese Managementfähigkeiten besitzt, habe sie eindrücklich unter Beweis gestellt mit ihrem beruflichen Lebensweg, der das Baden-Württembergische Bildungssystem in verschiedenen Facetten Grundschule, Realschule und Aufbau-Gymnasium widerspiegele.

Großes pädagogisches Geschick

Tweila Wittmann, die 1981 geboren wurde, studierte nach dem Abitur im Jahre 2000 Deutsch und Sport an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg.

Nach Referendariat in Pforzheim und ihrem zweiten Staatsexamen begann der Weg im regulären Schulwesen Baden-Württenbergs für sie 2007 an der Waldschule Grund- und Werkrealschule in Mannheim-Gartenstadt.

Es folgten weitere berufliche Stationen an der Parkringschule St. Leon Roth, der Waldschule Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule in Walldorf sowie der Leimbachtalschule Dielheim. 2014 wurde Wittmann Konrektorin der Stirum- Grund- und Werkrealschule Bruchsal.

Nach dienstlichen Beurteilungen, so die Schulrätin, verfüge die neue Schulleiterin über große pädagogische Kompetenz und großes Geschick, „über große Einsatz- und Leistungsbereitschaft sowie die Fähigkeit zur Selbstreflexion und Verantwortungsübernahme“.

Kampf für neuen Schulhof

Anliegen der neuen Rektorin, die unter anderem auch in der Ausbildung künftiger Lehrer und als Mentorin für Sprachförderung beim Staatlichen Schulamt tätig ist, seien Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und Toleranz.

Lutz Jahre, Leiter des Fachbereichs Bildung, überbrachte die Glückwünsche der Stadt. Er hob die gute Kooperation der mit 17 Klassen großen Rheinau-Grundschule mit der Rheinau-Förderschule – Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum Förderschwerpunkt Lernen hervor.

Grund- und Förderschule teilten sich nicht nur ein Gebäude, sondern auch den Schulhof. „Die Rheinauschule kämpft für einen neuen Schulhof, mit 25 000 Euro für ein neues Spielgerät sind wir als Stadt dabei“, versprach Jahre.

Als Tweila Wittmann das Wort ergriff, dauerte es nicht lange, bis ein paar Tränen der Rührung flossen. Sie dankte allen, die sie unterstützt haben, besonders Konrektor Peter Brauch, ihren Kollegen und den Schülern für die Gestaltung des Programms bei der Feier.

Ihr Ziel sei es, so Wittmann, den Schulhof zu verschönern sowie den Leseschwerpunkt an der Schule und die Kooperation mit dem Förderzentrum weiter zu stärken.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018