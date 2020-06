Pause wegen der Pandemie

Das Jahr 2020 hatte beim Schützenverein Rheinau, was die Schüler- und Jugendarbeit angeht, sehr gut begonnen. In der Schüler-Landesliga belegen die Schützen in der Tabelle den ersten Platz und sind bei noch ausstehenden Wettkämpfen wohl nicht mehr einzuholen, so der Verein. Die Runde musste coronabedingt unterbrochen werden.

Larissa Weindorf nahm in der letzten Februarwoche mit dem Nationalteam noch bei den Europameisterschaften im Luftgewehrschießen in Polen teil. Unter 70 Teilnehmerinnen belegte sie Platz 17. Tags darauf wurde sie mit einem Schießkollegen im Mixed-Wettbewerb eingesetzt. Hier war trotz hervorragender Leistung von Weindorf nur der siebte Platz erreichbar. Im Mannschaftsschießen schossen sich die Juniorinnen ins Finale. Dort hatten die Damen gegen die guten Russinen keine Chance, sie belegten dennoch den zweiten Platz und holten die Silbermedaille. Doch das Vereinsleben leidet unter den Auswirkungen der Pandemie. So musste das Schützenhaus für jegliche Aktivitäten geschlossen werden, Trainingseinheiten wurden damit unterbrochen, lange geplante Veranstaltungen etwa an Ostern und dem Vatertag fielen aus. red/scho

