Pfingstbergblues mit neuem Auftritt

Die Mannheimer Kult-Konzertreihe Pfingstbergblues vermittelt ab sofort auf einer aufwendig gestalteten Homepage Eindrücke und Informationen. Das teilte Veranstalter Werner Aust mit. Die Seite www.pfingstbergblues.de enthalte unter anderem die Konzertdaten, eine Bildergalerie und Videos vom jüngsten „Pfingstberg Blues Allstars“-Konzert, sowie zum Pfingstbergblues-Whisky.

Konzerterlös für Schulprojekte

Auch das nächste Konzert in der Winterstraße 30 wird dort schon angekündigt: Am Freitag, 3. Mai, um 20 Uhr, spielt der junge Elsässer Flo Bauer mit seinem Blues Project an der Pfingstbergschule.

Die Erlöse aus den Konzerten kommen Schülerprojekten wie der „Herausforderung“, der „Nachbarschaftshilfe“ oder Klassenabschlussprojekten zugute. Darüber hinaus will sich die Schule nicht nur als Ort des Lernens präsentieren, sondern auch als kulturellen Treffpunkt für die Menschen in dem etwas „vergessenen“ Stadtteil Pfingstberg und darüber hinaus.

Die CD „Pfingstbergblues – Red House“ mit Songs von fast allen in der Vergangenheit in der Schule aufgetretenen Musikern legt davon ein beredtes Zeugnis ab, wie Aust versichert. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.03.2019