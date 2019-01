Piraten schwingen den Säbel

Hinter der Bühne hat sich schon etwas geregt. Während Irene Rümmler als Moderatorin zahlreiche Zuschauer im Rheinauer Nachbarschaftshaus begrüßen, öffnet sich hier und da der Vorhang ein Stück weit und man kann ein paar Kinder in schwarz-gelb gestreiften Kostümen sehen, die gespannt das Geschehen beobachten. Dann endlich – die zweite Vorsitzende des Tanzsportvereins (TSV) gibt das Startsignal und neun Mädels rennen ins Rampenlicht, lassen Biene Maja in eifriger und erstaunlich koordinierter Manier vor Vereinsmitgliedern, Freunden und Verwandten lebendig werden und ernten dafür donnernden Applaus. Einzig Marie scheint zeitweise etwas orientierungslos zu sein. Die mit ihren erst eineinhalb Jahren jüngste Tänzerin des Programms genießt die ungewohnte Situation dennoch sichtlich, grinst vor sich hin und kann dank der Anweisungen Heike Carluccis, Trainerin der tänzerischen Früherziehung, auch wieder aufschließen.

Dass man vor so einer Vorstellung ein bisschen aufgeregt ist, sei vollkommen normal, verraten Stella und Leona. Schließlich war es die erste Bühnenschau in diesem Jahr, bei der traditionsgemäß die frisch erlernten Tänze als Premiere aufgeführt werden. Mit ihrer Schülerformation sieht das Publikum die beiden ganze drei Mal vorne.

Einen dynamischen Modern Dance, einen Schautanz als Cowboys in kariertem Hemd, Lederjacke und Hut sowie eine wuchtige Hip-Hop-Vorführung hat der Nachwuchs eingeübt. Und das alles zusammen ist gar nicht so einfach, erinnert sich Stella: „Das Lernen ist schon anstrengend, aber wenn man es Stück für Stück erklärt bekommt und dann zuhause noch übt, geht es eigentlich gut.“

Awo-Ballett lädt auf hohe See ein

Mit deutlich mehr Erfahrung aber mindestens genauso viel Spaß gehen die Damen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) unter der Leitung von Erika Schmaltz ans Werk. Schmaltz ist seit vielen Jahren im Verein tätig und ist auch jetzt wieder als Initiatorin der Veranstaltung eingebunden. Die Kunst als Trainerin sei es, immer wieder seiner Fantasie freien Lauf zu lassen, wenn man sich etwas Neues ausdenkt, so Schmaltz.

Denn es gehe längst nicht nur um Schrittfolgen, vielmehr erzähle jeder Tanz eine individuelle Geschichte. Die Riemen gespannt, alles auf Position und los geht die Fahrt: Zu „What will we do with a drunken Sailor“ haben Matrosen und Seemänner in Marineuniform ordentlich Wind in den Segeln.

Weitere Höhepunkte des Abends: Die Hauptklasse mit einer eleganten Performance des Karnevals in Venedig und dem feurigen Hip-Hop-Auftritt „Pirates of Dance“ bleibt in Sachen Vielfältigkeit und Extravaganz ungeschlagen.

Mit den Worten „Was für eine Show“ zeigt sich nicht nur Erika Schmaltz von den Ladies begeistert, die der Halle ein wenig spanische Lebensfreude einhauchen. Ein sportlich-akrobatisches Solo präsentiert Schülerin Katharina. Und mit dem Männerballett geht die Reise zum Abschluss noch einmal in den Wilden Westen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019