Politisches Frühstück

Die SPD Rheinau lädt für Sonntag, 7. April, 11 Uhr, zum politischen Frühstück ein. Im Gemeindesaal der evangelischen Versöhnungsgemeinde wird Stadtrat Thorsten Riehle seine Ideen zur Rheinau vorstellen und einen Ausblick auf das Wahlprogramm der Sozialdemokraten geben. Dabei bekommt er Unterstützung von Stefan Rebmann, der für den DGB Baden-Württemberg die Bereiche Wirtschaft-, Industrie- und Umweltpolitik verantwortet.

In seiner Rede wird Rebmann etwa darauf eingehen, was öffentliche Aufträge mit tarifgebundener Arbeit zu tun haben sollten. Da zahlreiche Rheinauer danach gefragt haben, was Stefan Rebmann nach seiner Amtszeit im Bundestag macht, war die Freude bei den Sozialdemokraten groß, als er seine Teilnahme zugesagt hat. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.04.2019