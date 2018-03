„Pop macht Schule“ – Jugendliche komponieren gemeinsam neue Lieder

Anzeige

Während die Band Coaching-Gruppe noch in der Beratungsphase war, wurden in der Turnhalle beim Projekt „Meet the Band“ schon die Instrumente verteilt. Billy aus der siebten Klasse schnappte sich prompt eine E-Gitarre. „Ich habe mal in der Schulband mitgespielt, aber dann ging mir der Kurs zu lange. Heute spiele ich mal wieder“, so der Schüler. Auch lernten die Kinder Verhaltensregeln unter Musikern: „Eine Band hält immer zusammen“, sagte Nicholas Stampf, ebenfalls Student der Popakademie. Schaute man in die Klassenzimmer hinein, war das Bild in jedem anders. Während die Sänger im Stehen Stimmübungen machten, saßen die angehenden Rapper mit Stift und Blatt konzentriert an Tischen und texteten eifrig. Zum Abschluss gab es ein gemeinsames Konzert zur Mittagsstunde mit den Ergebnissen der einzelnen Gruppen.

„Die BASF unterstützt das Projekt finanziell, da wir die Kinder an Popmusik heranführen und den Musikunterricht an Schulen auf die Beine bringen möchten, sodass Lehrer die Motivation haben, mit dem Thema weiter zu arbeiten“, so Sonja Morweiser vom Kulturmanagement der BASF. Und Axel Schwarz, Professor an der Popakademie, war sich sicher: „Rap zum Beispiel lässt sich in einige Schulfächer integrieren, auch Geschichte.“ Ein historisches Ereignis gerappt, warum nicht?

