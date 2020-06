Positive Entwicklung

Es ist eine erfreuliche Erfahrung in diesen Zeiten, in denen vieles unterbrochen oder gar beendet wird, dass es auch Projekte gibt, die planmäßig weiterlaufen. Das betrifft bauliche Entwicklungen wie etwa auf der Rheinau in der Stengelhofstraße – eine gute Nachricht, denn das Projekt hat für Rheinau große Bedeutung.

Die Stengelhofstraße ist eine historische Keimzelle Rheinaus; Wohnhäuser aus der Gründerzeit zeugen davon. Doch wie das so ist mit derartigen Bauwerken: Ihre Fassaden sind schön anzusehen, aber der Modernisierungsbedarf im Inneren ist enorm. Manche Eigentümer widmen sich dieser Herausforderung, andere weniger. Die Straße insgesamt kann eine Aufwertung gut gebrauchen.

Dass Stefan Pfeil sich dieser Aufgabe annimmt, ist eine tolle Sache. Mit dem Rheinauer Tor, an dem sich zuvor mehrere Investoren die Zähne ausgebissen haben, hat er vor zehn Jahren bewiesen, dass er auch mit schwierigen Lagen fertig wird. Heute ist das Gebäude mit der markanten Rundfassade am Ortseingang ein Wahrzeichen des Stadtteils.

Für Pfeil wiederum sind die guten Erfahrungen, die er damals gemacht hat, Ansporn, erneut auf der Rheinau zu bauen. Irgendwie hat er sich damals verknallt in die Rheinau, deren Schönheit – wie echte Rheinauer wissen – sich erst auf den zweiten Blick erschließt, aber umso dauerhafter wirkt.

Und auch für Rheinau bringt Pfeils Projekt Vorteile. Neben der Aufwertung des Ortsbildes und damit auch der Einwohnerstruktur bietet es die Chance zu Synergieeffekten im sozialen Bereich, etwa bei Dienstleistungen; in Rufweite liegen das Lebenhilfe-Haus und ein Altenpflegeheim, möglicherweise kommt noch eine Kita hinzu. Somit kann diese Ecke zu einem sozialen Zentrum des Stadtteils werden. Eine gute Aussicht. Gerade in diesen Zeiten.

