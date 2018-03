Poststelle zieht auf den Rohrhof

Anzeige

„Ja, fotografieren Sie nur das Elend hier“, sagt der Mann, der seinen Hund ausführt. „Wir sind bald wie eine dieser ausgestorbenen Städte in den Wildwestfirmen. Fehlt nur noch der Strohballen, der durch die Straße weht“, schimpft er unter Hinweis auf den Gebäudekomplex in der Rohrhofer Straße. Gerade ist der letzte Nutzer hier ausgezogen: die Postagentur. Ein Ersatz an diesem oder einem anderen Standort im Ortsteil Rheinau-Süd ist nicht vorgesehen.

Seit 2012 führte Irina Seropyan in der Rohrhofer Straße 34 ihr Geschäft. Es bot eine bunte Mischung aus Geschenkartikeln, Schreibwaren und eben Postdienstleistungen. Anfangs waren hier auch noch ein Eiscafe und ein Sonnenstudio untergebracht. Doch die sind nicht mehr da. Das Geschäft von Irina Seropyan war am Ende das letzte überlebende.

Post in Rheinau-Süd Die erste eigene Poststelle für den Ortsteil Rheinau-Süd eröffnete am 2. Oktober 1958 unter der Bezeichnung „Mannheim 2 B“. Sie befand sich im Ladengeschäft von Franz Rey in der Lüderitzstraße 30. 1987 zog sie in das neue Geschäftszentrum am Marktplatz Rheinau-Süd und hieß nun „Filiale Nr. 95“. Zu ihrem „Gesicht“ wurde Hannelore Kantner, die hier bis zum Jahr 2000 Dienst tat. 2003 machte diese Postfiliale dicht und wurde zu einer Postagentur im Reisebüro in der Halmhuber Straße. 2008 zog sie in die Rohrhofer Straße 34 um, seit 2012 bis Februar 2018 betrieben von Irina Seropyan. -tin

Gebäudekomplex steht leer

Doch auch sie zog jetzt aus. „Der Vermieter unserer Partnerin hat den Mietvertrag gekündigt“, erläutert Hugo Gimber, Pressesprecher der Deutschen Post AG für Süddeutschland. Die agile Geschäftsfrau zog in die Nachbargemeinde, den Brühler Ortsteil Rohrhof. In der dortigen Rheinauer Straße 19 eröffnete sie vor einigen Tagen eine neue Geschenkboutique – wieder mit Postagentur.