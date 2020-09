Probleme mit dem Müll und mit fehlenden Parkplätzen

Eigentlich sollte der erste Bauabschnitt der MVV zur Erneuerung der Fernwärmeleitung in der Friedrichstraße zwischen Germaniastraße und Rosenstraße Ende Juli abgeschlossen sein. „Doch mittlerweile ist es schon Anfang September und die Bauarbeiten zwischen Germaniastraße und Rosenstraße sind immer noch nicht fertig“, bemängelt Anwohner Hans Peter Jarosch.

Anfang August sollten die Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt ab Rosenstraße beginnen. Jarosch kritisiert: „Nach wie vor stehen den Anwohnern im ersten Bauabschnitt keine Parkplätze zur Verfügung.“ Zusätzlich fehlten die Parkplätze vom nächsten Bauabschnitt bis Friedrichstraße 63. Mithin seien auf einer Strecke von circa 300 Metern aktuell auf beiden Straßenseiten keine Parkmöglichkeiten vorhanden.

Insgesamt fehlten rund 70 Parkplätze in der Friedrichstraßen mit überwiegend Altbauten und Mehrfamilienhäusern. Das führe dazu, dass die Parksituation in den Nebenstraßen mittlerweile immer mehr eskaliert. Wenn die Anwohner nach der Arbeit nach Hause kommen, fänden sie keine Parkplätze mehr. Ein Vor- und Zurückfahren sei kaum möglich.

Ein weiteres Problem ist laut Jarosch die schon seit Wochen nicht mehr funktionierende Müllabfuhr. Die Seitenstraßen seien so zugeparkt, dass die Müllabfuhr nicht rein fahren könnte. Weil die Mülltonnen tagelang auf den Bürgersteigen stehen, kämen dort weder Rollstuhlfahrer, Mütter mit Kinderwagen oder ältere Menschen mit Rollatoren durch. Noch dazu behinderten Schilder auf den Gehsteigen die Passanten.

MVV bedauert Verzögerungen

Zu den Bauarbeiten in der Friedrichstraße erklärt die MVV: Ab 9. September kann im ersten Bauabschnitt der Friedrichstraße wieder komplett geparkt werden. Die MVV bedauert sehr, dass sich der Abschluss des ersten Bauabschnitts in der Friedrichstraße verzögert hat und entschuldigt sich für die daraus entstandenen Unannehmlichkeiten. Der Grund für die Verzögerung liege in der Beschaffenheit des Untergrundes. So traf die von der MVV beauftragte Baufirma unerwartet auf einen schlechten Unterbau des Gehwegs sowie im Straßenbereich auf einen alten Kanalstollen, dessen Hohlraum verfüllt werden musste.

Zudem stellte sich heraus, dass die bestehende Trasse aus den 1960er Jahren um einige Zentimeter an den neuen Leitungsverlauf angepasst werden musste, so dass auch dafür zusätzliche Arbeiten notwendig waren. Die Mitarbeiter von MVV Netze arbeiten mittlerweile zusätzlich samstags, um die Arbeiten zu beschleunigen. Der Gehweg ist inzwischen wieder hergestellt, so dass auch die Straße bis Freitag, 4. September, asphaltiert werden kann.

Ab Montag, 7. September, werden täglich 40 Meter beidseitige Parkfläche freigegeben (die Baustelleneinrichtung wird nach und nach entfernt), so dass am Mittwoch, 9. September, im ersten Bauabschnitt wieder komplett geparkt werden kann. Die Neugasse und die Germaniastraße können dann auch wieder in beide Richtungen befahren werden.. Der MVV liegt nach eigenen Angaben sehr daran, im Gespräch mit den Anwohnern für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösungen zu finden. Anwohner können sich bei Fragen und Anregungen per E-Mail an die MVV wenden unter kontakt@mvv.de.

Lösung erarbeitet

Zur nicht funktionierenden Müllabfuhr erklärt die Stadt (Dezernat V): Der Eigenbetrieb Stadtraumservice und die MVV kooperieren beim Baustellenmanagement eng miteinander und versuchen stets zufriedenstellende Lösungen für die betroffenen Bürger zu finden. Um die Abfallabholung während der Arbeiten sicherzustellen, seien Sammelstandplätze für die Müllbehälter eingerichtet worden. Leider seien die Sammelstandplätze für die Mitarbeitenden des Stadtraumservice nicht immer zugänglich, weil Autos dort parkten.

Die Lösung soll nun wie folgt aussehen: Die Baufirma der MVV hat die Abholtermine für die Abfallbehälter vom Stadtraumservice erhalten und stellt jeweils zu den Leerungstagen die Abfallbehälter an den beiden Sammelstandplätzen in der Friedrichstraße, beziehungsweise Ecke Neugasse, zur Leerung bereit. Nach der Leerung werden die Behälter wieder von der Baufirma zu den jeweiligen Häusern zurückgestellt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.09.2020