Das Volkslied „Am Brunnen vor dem Tore“ kann auf der Rheinau – zumindest mit Bezug auf ein solches Bauwerk am Marktplatz – weiterhin gesungen werden. Der Brunnen entlang der Relaisstraße ist weg, kehrt aber wieder zurück. Eine richtige Entscheidung.

Mit dem Marktplatz-Brunnen besitzt der Stadtteil eines seiner wenigen überörtlich bedeutsa-men Kunstwerke. Sein Schöpfer, Rainer Scheithauer, war ein renommierter Künstler, der etwa in Heidelberg den Brunnen auf dem Adenauerplatz gestaltet hat. Sicher, von der reinen ästheti-schen Seite betrachtet, hat sein Rheinauer Werk vielleicht keinen Schönheitspreis verdient. Doch es verkörpert ein Stück Identität des Stadtteils gleich in doppelter Weise: Der Brunnen steht für den Ursprung Rheinaus als Hafenanlage und für die fünf Ortsteile, die den Stadtbezirk bilden. Längst ist er Wahrzeichen des Vorortes und nicht ohne Grund Bestandteil im Wappen der Rheinau.

Dennoch hat er wenige Fans, die für seinen Verbleib gekämpft haben – ganz im Unterschied zum Kriegerdenkmal, das ursprünglich ja auch verschwinden sollte. Doch das führte zu einem Sturm der Entrüstung. Der mangelnde Rückhalt des Brunnens liegt vor allem an den zwei- und vierbeinigen Zeitgenossen, die sich am Beckenrand unflätig benahmen. Der Brunnen wurde zum Symbol, ja zum Sündenbock für alles, was auf dem Marktplatz schief lief. Wenn man ihn beseitigt, so die Idee, wären die Missstände im Ortszentrum beseitigt. Eine Milchmädchenrechnung.

An die Stelle des Brunnens sollten Wasserspiele treten wie in der Neckarstadt. Optisch sicher anspruchsvoller als der Brunnen – sofern sie funktionieren und nicht gleich wieder verstopft sind, wie dies an anderen Orten festzustellen ist. Doch ihnen würde der Bezug zum Stadtteil fehlen. Der Verlust des Brunnens wäre daher ein Verlust an Identität, den man hätte beklagen müssen. Dass dies nun doch nicht so kommt, ist nur zu begrüßen.

