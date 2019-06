Schau mit Frauenkunst zum Finale

Die Ausstellung samt Sommerfest sind zugleich Höhepunkt und Abschluss einer mehr als drei Jahrzehnte langen Tradition: „Frauen.Kunst – Kunst.Frauen“ heißt die aktuelle Schau des Club Arte Vereins, der ab sofort und noch bis Freitag, 12. Juli zu seiner letzten Ausstellung in der Club Arte Galerie des Moll-Gymnasiums, gegenüber Belchenstraße 24, einlädt. „Unter dem Titel stellen acht Künstlerinnen eine Schau zusammen, die eine beeindruckende Vielfalt künstlerischen Schaffens dokumentiert“, versichert Club Arte Vorsitzender Dieter Dietrich. Der Verein verabschiedet sich am 12. Juli nach 32 Jahren mit einem Sommerfest von seinen Mitgliedern, Freunden und Gästen.

Beeindruckende Vielfalt

„In wie fern das Weibliche eine Rolle spielt oder gar sichtbar wird, ist für die Idee dieser Ausstellung völlig unerheblich“, so Dietrich. Trotzdem, gerade im Jahr des einhundertsten Jubiläums des Bauhaus Weimar/Dessau sei es besonders bedeutsam, Künstlerinnen und deren Werke in den Mittelpunkt zu stellen. Denn selbst das Bauhaus stelle in Frage, ob Frauen „Kunst können“.

„Diese Ausstellung ist aber kein Statement und soll auch keine politische Botschaft sein“, so Dietrich. Sie sei aus der Idee geboren, mit den Werken eindrucksvoller Künstlerinnen zu beweisen, dass Frauen Kunst sehr wohl „können“.

Suzana Aleksic-Strohecker, Bettina Mohr, Petra Klähn-Stasek, Freia Lerchenmüller, Simone Nuccio, Myroslava Shevchuk, Cony Welcker und Kristina Yaroslavskaya werden bis 12. Juli 2019 gemeinsam ausstellen und eine beeindruckende Vielfalt zum Ausdruck bringen.

Junge Musiker jazzen

„Zwei junge Musiker – männlich, nicht nur aus Gleichstellungsgründen – werden die Vernissage musikalisch begleiten“, so die Künstlerin Bettina Mohr. Titus Mahlberg und Sebastian Ungerer jammen und jazzen unter ihrem Bandnamen Stix‘n Tilez – Drums & Piano nicht zu ersten Mal beim Club Arte.

Die Einführung in die Ausstellung übernimmt Dieter Dietrich, Erster Vorsitzender des Club Arte Fördervereins.

Öffnungszeiten der Ausstellung in der Feldbergstraße 16 an Schultagen von 9 bis 17 Uhr und nach Voranmeldung unter der Telefonnummer 0176/23 82 72 90. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019