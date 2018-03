Schlaglöcher nerven Anwohner

Anzeige

In Mannheim gibt es Straßen in guter Qualität – und solche, in denen das Fahren keinen Spaß macht. Auch auf der Rheinau kennen die Anwohner dieses Problem. „Die Relaisstraße ist noch gut“, sagt die Rheinauerin Susanne Ritz. „Die Durlacher Straße ist aber sehr holprig.“ Auf der Fahrbahn gebe es sehr viele Schlaglöcher. Auch der Belag des Radwegs in Richtung Friedrichsfeld sei eine Katastrophe.

„Eine Katastrophe“

„Manchmal ist es aufgrund der Schlaglocher schwer, mit dem Kinderwagen auf den Gehwegen zu fahren“, sagt die junge Mutter Veronique Hofmann. Ein Anwohner aus Casterfeld, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ärgert sich regelmäßig. „Die Karlsruher Straße ist eine Katastrophe“, klagt er. „Da braucht man einen Geländewagen.“ Gerade im Winter entstünden durch den Frost weitere Löcher.

Auch Gabriele Kordyaka, Inhaberin des G&G-Haarstudios in der Durlacher Straße, empfindet den Straßenbelag desolat. „Die Durlacher Straße ist besonders schlimm“, moniert sie. Vor allem in Richtung der Hochhäuser oder hinter dem Marktplatz sei die Situation unschön. „Normalerweise müsste hier was passieren.“