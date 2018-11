Schnäppchenjäger suchen Originelles

Das Interesse von Käufern und Publikum ist beim traditionellen Hallenflohmarkt des Tanzsportvereins Mannheim Rheinau (TSV) ungebrochen. Der nächste Termin im Frühjahr ist bereits ausgebucht. Woran das liegt? Es ist noch nicht einmal 11 Uhr, da sind der Parkplatz und die Straßen beim Nachbarschaftshaus Rheinau schon ordentlich mit Autos belegt.

Eingefleischte Flohmarktfans wissen, man muss frühzeitig da sein, dann hat man die größte Auswahl. Und auch an der Kuchentheke bilden sich schon Schlangen, so dass die Frauen, welche die als Teil der Standgebühr mitgebrachten selbst gebackenen Kuchen und Torten verkaufen, alle Hände voll zu tun haben.

Großes Gewusel

Es herrscht ein großes Gewusel im Nachbarschaftshaus Rheinau. Waltraud Templin ist seit 13 Jahren Organisatorin der Veranstaltung, auf der die 69-Jährige auch selbst einen Stand hat. Die Anbieter kommen nicht nur aus Rheinau, sondern strömen aus allen Himmelsrichtungen herbei.

Das gilt auch für das Publikum. Ein älteres Ehepaar aus Seckenheim hat noch keinen Hallenflohmarkt verpasst. Waltraud Templin freut sich über die große Resonanz. Mit 55 Ständen ist das Nachbarschaftshaus ausgebucht, ebenso beim 13. Rheinauer Hobbykünstlermarkt am Tag darauf. „Wie immer“, 30 Interessenten stünden auf der Warteliste, erzählt Templin. Und auch für den nächsten Hallenflohmarkt, der am 21. März geplant ist, sind schon alle Tische reserviert.

Wie erklärt sich die Organisatorin diesen Andrang? „Weil es nicht so ein Ramschangebot gibt“, antwortet sie. Und weist zudem auf die „Riesenkuchentheke“ hin, die zusätzlich Besucher anlockt. Etwa 15 Helfer, darunter auch zwei Enkelinnen und die Schwiegertochter von Waltraud Templin sind an der Theke und in der Küche um Edith Schüssler, die als fleißige Küchenfee im Hintergrund wirbelte, im Einsatz, schneiden die Stücke zurecht, kochen Kaffee und servieren Wienerle mit Kartoffelsalat. Der Zusammenhalt in der Abteilung sei groß.

Stöbern an vollen Tischen

Das bestätigten auch die beiden Trainerinnen, Heike Carlucci und Elvira Winterkorn, die Jahr für Jahr mithelfen. „Am Samstag originelle und praktische Kleidung, Geschirr, Wohn-Accessoires und am Sonntag dann Kunsthandwerk“, umreißt Templin, wonach Jung und Alt auf den vollgestellten Tischen stöbern. Inge Bentz aus Casterfeld bietet vor allem Kleidung an, aus der ihre Kinder herausgewachsen sind. „Die sind zu schade um Wegwerfen“, sagt sie. Sie nehme schon seit Jahren regelmäßig im Frühjahr und Herbst an den Hallenflohmärkten des TSV teil. Ihre Tochter Annika (13 Jahre) tanzt im Tanzsportverein.

Kinderzimmer ausgeräumt

Valerina Haxhija (14) und Axel Aisen (17) aus Rheinau-Casterfeld haben ihre Kinderzimmer ausgeräumt, Spiele, Kuscheltiere, Bücher – alles, was nicht mehr benötigt wird, befindet sich nun in den Auslagen.

Organisatorin Templin hat selbst einen Stand mit Deko-Artikeln, selbst gemachten Marmeladen und Gelees. „Reich wird man durchs Verkaufen nicht, aber man tut eine gute Tat“, sagt die Rheinauerin. Wer etwas finde, freue sich darüber. Und der Erlös komme der Jugendarbeit des TSV zu Gute: vor allem für Kostüme und Schminke, aber auch für Fortbildungsveranstaltungen wie der Action-Tag oder gesellige Veranstaltungen wie beispielsweise Schlittschuhlaufen oder Boulespielen, die das Miteinander stärkten.

