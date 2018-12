Schulhof erhält neues Klettergerüst

Bedeckter Himmel, die Bäume ohne Blätter – derzeit wirkt er schon aufgrund der Wetterbedingungen etwas trostlos: der Hof der Rheinauschule im Herzen des Stadtteils. Das mag sich im neuen Jahr zumindest ein klein wenig ändern: Dann soll ein neues Spielgerät aufgestellt werden, wie bei der jüngsten Bezirksbeiratssitzung mitgeteilt wurde.

Die Rheinauschule besteht aus drei Einrichtungen: der Grundschule mit 400 Schülern, der früheren Förderschule, heute „Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen“ (SBBZ) genannt, mit 100 Schülern, sowie dem Hort-Angebot bis 17 Uhr, das 140 Schüler nutzen.

Aus Sicherheitsgründen abgebaut

Angesichts dessen, dass sich hier um die 500 Kinder und Jugendliche tummeln, ist der Schulhof eher bescheiden ausgestattet: zwei Fußballtore, ein Basketballkorb, zwei Tischtennisplatten. Das altersschwache Klettergerüst wurde im Dezember 2017 aus Sicherheitsgründen abgebaut; seither kämpfen Schulleitungen und Eltern um Ersatz.

Der ist nun in Sicht: Die Stadt hat 27 000 Euro zugesagt. „Mit diesem Betrag sind die Beschaffung und der Einbau eines vergleichbaren Spielgeräts wie das bis zum Jahr 2017 vorhandene möglich“, sagt Martina Jansen vom städtischen Fachbereich Bildung. Die Aufstellung soll im ersten Halbjahr 2019 erfolgen.

Für eine umfassende Umgestaltung des Schulhofs ist jedoch eine Spendenaktion nötig – und auch angelaufen. „Zwei Sponsoren haben bereits zugesagt, mit einem Dritten ist man im Gespräch“, so Jansen.

Der Dank des Bezirksbeirates allerdings galt weniger der Stadt als den Schulleitungen und den Eltern. „Die neuen Leitungen des beiden Schulen und des Horts bilden ein engagiertes Team“, lobt SPD-Bezirksbeirätin Ulrike Kahlert: „Gigantisch, was sie in so kurzer Zeit erreicht haben.“ Doch damit seien die Probleme der Rheinauschule noch nicht gelöst: „Nach wie vor fehlt ein Schulsozialarbeiter“, kritisierte Kahlert: „Das bedeutet, dass sich die Lehrkräfte hier mehr der Sozialarbeit als der Bildung widmen müssen.“

„Kein Luxus, sondern Standard“

Tweila Wittmann, seit Beginn dieses Schuljahres Leiterin der SBBZ in der Rheinauschule, bedankte sich zwar auch bei der Stadt, fügte jedoch hinzu: „Es besteht kein Anlass, dass sich irgendjemand auf die Schultern klopft. Ich bin erstaunt, wie hart man dafür kämpfen musste, ein einziges Klettergerüst zu ersetzen“, seufzte sie: „Die motorisch sinnvolle Gestaltung eines Schulhofes ist kein Luxus, sondern Mindeststandard.“

Der Sitzungsleiter, CDU-Fraktionschef Claudius Kranz, bat Lehrer und Eltern um Geduld: „In den vergangenen Jahren ging es darum, die Mannheimer Schulen im Innern in Ordnung zu bringen. Nun bewegen wir uns langsam in die Außenbereiche“, erläuterte er und kündigte für 2019 ein umfassendes Programm zur Umgestaltung der Schulhöfe an.

Ein solches gibt es bereits für die Kinderspielplätze, und in dessen Genuss kommt auch die Rheinau, wie Stefan Zillig vom städtischen Fachbereich Grünflächen erläuterte.

So wird die Einrichtung in den Alten Wiesen 47a im Casterfeld bereits im kommenden Jahr zu einem naturnahen Spielplatz umgestaltet. „Das ist der einzige Grund, warum das kürzlich abgebaute Spielgerät nicht ersetzt wird“, versicherte er.

Volleyballfeld bleibt unberührt

Auch der Spielplatz am Rheinauer See soll eine Aufwertung erfahren: Dort wird ein fünf Meter hohes Klettergerüst aufgestellt. Das Volleyballspielfeld bleibt unberührt, wie Zillig auf eine Nachfrage des Anwohners Albert Treber versicherte. Die Spielplätze auf dem Pfingstberg – sowohl der kleine in der Waldlichtung als auch der große am Rande des Waldes – seien in Ordnung und bedürften daher keiner Umgestaltung.

Kritik kam dagegen von Eltern aus Kern-Rheinau. „Für unsere Kinder springt nichts raus“, beklagte ein Vater: „Auf den dortigen Spielplätzen kriegt man ja Depressionen.“ Christiane Rudic vom Quartierbüro bat vor allem um eine Verbesserung am Spielplatz in der Plankstadter Straße.

Ulrike Kahlert wies darauf hin, dass die jetzt geplanten Umbauten bereits beim Kindergipfel 2014 gefordert wurden. „Das zeigt zweierlei“, schloss sie: „Man kann etwas bewegen, aber es dauert sehr lange.“

