Selbst Geangeltes aus dem Hafenbecken

Lange bevor sich die Tore auf dem Gelände der Sportanglervereinigung Mannheim – Süd (SAV) öffneten, bildete sich eine Schlange Wartender. Sie hatten nur eines im Sinn: Am Karfreitag geht es zum traditionellen Fischessen zu den Anglern. Die hatten sich schon im Vorfeld allergrößte Mühe gegeben, die zahlreichen Gäste bestmöglich zu bewirten.

Tage zuvor waren die Zelte, Tisch und Bänke aufgestellt worden, die Zapfanlagen überprüft und die Fritteusen kontrolliert worden, um dem Ansturm bewältigen zu können. „Das geht nur, wenn sie einen Stamm von Helfern haben, die das alles ehrenamtlich mitmachen“, betonte Vorsitzender Andreas Dietrich. Bei der Vorbereitung herrschte in der Küche Hochbetrieb. Da wurden Kartoffeln und Zwiebeln geschnitten, bis die Tränen flossen. „Den Kartoffelsalat machen wir auch selbst“, erklärte Kassierer Reiner Winkler.

300 Kilogramm Zander

Die kleinen Backfische waren selbst geangelt und stammten alle aus dem Rheinauer Hafenbecken. Lediglich den Zander kauften die Angler dazu. „Dann sind alle Portionen ungefähr gleich groß. Da gibt es keinen Streit“, freute sich der zweite Vorsitzende und „Festmanager“ Josef Baldy. Er hatte gerade alle Hände voll zu tun, musste er doch die leeren Kisten heranschaffen, in die Helfer Emanuel Vaccaro jede Portion einsortierte und zählte, ehe die Fische kistenweise im riesigen Kühlhaus gestapelt wurden. Ein großes Ziel hatten sich die Angler aus dem Mannheimer Süden vorgenommen. 300 Kilo Zander, also rund 1200 bis 1500 Portionen wollten sie verkaufen, ebenso wie 250 Portionen Kartoffelsalat. Schnell wurden noch die Fritteusen mit Öl aufgefüllt. In jede der vier gasbetriebenen Wannen passen rund 45 Liter Öl. Schließlich ging es los.

Bei herrlichem Sommerwetter waren die Gäste rundum zufrieden. „Wir kommen eigentlich schon seit vielen Jahren immer hierher, weil die Qualität und der Preis stimmen“, so ein Besucher, der mit dem Fahrrad aus Rheinau gekommen war. „Dann kann ich auch etwas trinken, denn Fisch muss ja bekanntlich schwimmen“, lachte er.

Rasch füllten sich die Sitzgelegenheiten auf dem Gelände. Die Angler hatten auch für schlechtes Wetter vorgesorgt. „Wenn es kalt ist, können wir die Zelte beheizen“ so Winkler. Aber das war dieses Mal nicht nötig. Überall herrschte gute Laune. Da wurde auch das eine oder andere Anglerlatein erzählt. Das Beste an dem Ganzen kam aber am frühen Nachmittag: Am Ende hatte sich die Mühe für die Angler gelohnt: Sie waren komplett ausverkauft. Zanderfilet und Backfisch, Fischbrötchen und Forellen gab es nicht mehr. Lediglich an Getränken, Kaffee und Kuchen konnten sich die Gäste noch erfreuen.

