Sozialarbeiter benötigt

Der Bildungsausschuss des Gemeinderats hat 27 000 Euro für die Sanierung und Neugestaltung des Schulhofes der Rheinauschule beschlossen. Dies teilte Stadtrat Thorsten Riehle (SPD) mit. „Wir freuen uns sehr über diesen einstimmigen Entschluss“, so Ulrike Kahlert, Bezirksbeirätin im Stadtteil und Vorsitzende des Rheinauer SPD-Ortsvereins.

Damit zeige sich, dass die Arbeit im Bezirksbeirat direkte Auswirkungen auf Entscheidungsprozesse im Gemeinderat habe. Hinzu sei ein Antrag der SPD Rheinau auf der letzten Mitgliederversammlung gekommen, der ebenfalls die finanzielle Beteiligung forderte. Das Ergebnis, so Kahlert, zeige, wie konsensfähig das Anliegen war. Trotz dieser Zuwendung fehle aber noch ein Teilbetrag, der aber von der Schule bei Sponsoren eingeworben werden soll.

Derzeit, so Riehle, würden alle Rheinauer Schulen gleich behandelt, was den tatsächlichen Bedarf an Schulsozialarbeit aber nicht wiederspiegelt. „Dadurch geht die Grundschule in Rheinau Mitte trotz hohem Bedarf derzeit leer aus“, bedauert Riehle die momentane Situation. red

