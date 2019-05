Spatenstich war ein Nikolausgeschenk

Mit einem Festakt wird am Donnerstag, 14.30 Uhr, das 25-jährige Bestehen des Maria-Scherer-Hauses gefeiert. Denn im Mai 1994 wurde es offiziell eröffnet. Doch der Kampf um seine Errichtung begann vor fast 40 Jahren – Beginn eines steinigen Weges, wie der Rückblick zeigt.

Die Entstehungsgeschichte geht bis ins Jahr 1981 zurück. Damals fordert der SPD-Ortsverein Rheinau den Bau eines Altenpflegeheims in Rheinau. Doch sein Vorsitzender Winfried Höhn dringt damit zunächst selbst bei den eigenen Genossen nicht durch; sie präferieren das AWO-Haus auf der Schönau.

Damit ist in Mannheim laut Statistik der Bedarf gedeckt. „Aus diesem Grunde ist auf die Einrichtung weiterer Plätze weder hinzuwirken noch sind Anstöße für solche Vorhaben Dritter in irgendeiner Form zu unterstützen“, heißt es im Gemeinderatsbeschluss vom 10. Mai 1985 kategorisch. Das Thema Altenheim für Rheinau scheint vom Tisch.

Nicht so für die SPD-Bezirksbeiräte Immanuel Scheurer und Richard Wiessner. Die beiden altgedienten Kommunalpolitiker sorgen dafür, dass zumindest ein Gelände gesichert wird: das 7300 Quadratmeter große städtische Grundstück direkt neben dem Parkschwimmbad.

Durchbruch 1987

Als Scheurer das Thema auf der Bezirksbeiratssitzung im Mai 1985 erneut zur Sprache bringt und von Sozialbürgermeister Wolfgang Pföhler zurechtgewiesen wird, empört sich der alte Herr: „Wahrscheinlich sind die Dezernenten heutzutage zu jung, um zu verstehen, was diejenigen bewegt, die diese Republik aufgebaut haben“, schimpft er.

Es dauert zwei Jahre, bis sich der Wind dreht. Die Landesregierung ändert die Bedarfsberechnung für Pflegeplätze, womit sich für Mannheim ein Fehlbestand von 300 Plätzen ergibt – das sind zwei komplette Einrichtungen. Nun ist klar: Eine dieser beiden muss auf die Rheinau. Doch zunächst fehlt ein Träger. Ende 1987 gelingt es CDU-Stadtrat Rolf Schmidt, dafür den Caritas-Verband Mannheim zu gewinnen. Das Grundstück in der Minneburgstraße steht zwar zur Verfügung, doch im Gegensatz zur SPD ist es der CDU zu abgelegen; sie präferiert das Gelände der Goldschmidt-Villen in der südlichen Relaisstraße. Am Ende bleibt es bei der Minneburgstraße.

Zur Gestaltung des Bauwerks schreibt der Caritas-Verband einen Wettbewerb aus, an dem fünf Architekten teilnehmen. Einer der beiden in der Finalrunde ist CDU-Bezirksbeirat Seraphin Zimmermann, der bereits den Gemeindesaal der Kirche St. Konrad im Casterfeld konzipiert hat. Sieger wird jedoch der Seckenheimer Sebastian Hinterberger. Schließlich stehen auch die nötigen rund 25 Millionen Euro bereit – von Caritas-Verband, Stadt und Land.

Der Bau könnte beginnen, da werden 1989 im Boden der früheren Kiesgrube, die einst als Müllkippe dient, Altlasten entdeckt. Zum Glück sind sie nicht giftig, müssen dennoch mühsam und kostenintensiv ausgehoben und entsorgt werden.

Schließlich kann es Ende 1990 losgehen. Aus zuschussrechtlichen Gründen muss noch in jenem Jahr begonnen werden, so dass auf das zeitraubende Verfahren, einen Spatenstich zu organisieren, verzichtet wird. Gleichwohl erfolgt der Baubeginn an einem dafür durchaus würdigen Datum: am 6. Dezember 1990. Drei Jahre später ist alles fertig, im Mai 1994 erfolgt die Einweihung.

Benannt wird das Haus nach der 1981 verstorbenen CDU-Sozialpolitikerin Maria Scherer. Geboren 1902, ist sie in den 1920er Jahren Bezirksleiterin des katholischen Arbeiterinnen- und Handwerkervereins für Nordbaden und Vorstandsmitglied der katholischen Zentrumspartei in Mannheim, nach dem Kriege 30 Jahre lang für die CDU Mitglied des Mannheimer Gemeinderates.

25 Jahre ist das nun her, und das „MSH“, wie es abgekürzt heißt, wird dank Theo Lehmann, unter dessen Leitung das Haus bis 2012 steht, sowie seiner Nachfolgerin Snezana Manojlovic und ihrem engagierten Team zu einem Zentrum sozialen Lebens im Vorort.

Entscheidenden Anteil daran hat der bald gegründete Förderverein. Zunächst von Monika Kulczinski geführt, begründet er öffentliche Veranstaltungen wie den Oster- und den Adventsbasar, die regelmäßig die Bevölkerung ins Haus führen. So etwa den damaligen Ministerpräsident Günther Oettinger im Jahre 2006. Drei Jahre später kommt Fritz Kuhn, Chef der Grünen Bundestagsfraktion, als Festredner des hiesigen Neujahrsempfangs der Vereine. Ein Seniorenzentrum als Teil des Lebens im Stadtteil – so soll es sein.

