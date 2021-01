SPD begrüßt Maßnahmen

In Kooperation mit Bürgern ist ein Konzept für eine Neugestaltung des Rheinauer Marktplatzes entstanden, dessen Bau bereits begonnen hat (wir berichteten). Dafür investiert die Stadt an die drei Millionen Euro. Ein neuer Beteiligungsprozess sei für einen Mehrgenerationenspielplatz an der Plankstadter Straße im Gange, so die Sozialdemokraten, die diese Entwicklungen ausdrücklich begrüßen. „Auf der Rheinau passiert viel! Schon jetzt beginnt der Umbau des Marktplatzes, auf dem sich künftig alle gerne aufhalten – mit viel Grün und vielen Möglichkeiten zum Verweilen“, so der Rheinauer Stadtrat Thorsten Riehle. Man freue sich auch auf das nächste Rheinauer Stadtteilfest und neue Möglichkeiten für Geschäfte.

Bemerkenswert sei, dass in kurzer Zeit alle drei zentralen Plätze des Stadtteils – Kompaktbahnhof, Marktplatz und Karlsplatz – umgestaltet werden. „Andere Stadtteile warten Jahrzehnte darauf, was wir in wenigen Jahren schaffen“, so Riehle. Für SPD-Bezirksbeiratssprecherin Ulrike Kahlert kann sich das Ergebnis des Beteiligungsprozesses sehen lassen. „Jetzt haben besonders die Kinder und Jugendlichen in Rheinau die Möglichkeit, ihre kreativen Ideen für den Spielplatz auf der Plankstadter Straße einzubringen.“ scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.01.2021