SPD lädt den Postchef ein

Wegen der im Februar erfolgten Schließung der Postagentur im Ortsteil Rheinau-Süd hat sich die SPD jetzt an den Vorstand der Deutschen Post AG in Bonn gewandt. „Wir als politisch Verantwortliche werden von vielen Bürgerinnen und Bürgern gefragt, warum die Deutsche Post AG ihre Präsenz vor Ort immer weiter abbaut“, begründen Stadtrat Thorsten Riehle und die neue Ortsvereinsvorsitzende Ulrike Kahlert in ihrem Schreiben an den Post-Vorstandschef Frank Appel.

„Es ist frustrierend zu erleben, wie die Menschen vor Ort die Frage nach den ortsnahen Dienstleistungen auch mit der Frage nach der Wertschätzung und letztlich mit der Frage der Demokratie verbinden“, weisen die beiden SPD-Kommunalpolitiker auf den umfassenden politischen Rahmen hin.

Riehle und Kahlert laden den Postchef daher nach Rheinau ein „zu einem Austausch zwischen Ihnen und uns und den Menschen, die Fragen haben – Fragen, die wir nicht beantworten können“, wie es in dem Schreiben mahnend heißt. tin