Spende ermöglicht Ausflüge

Übergabe (v.l.): Renate Platz, Andrea Witzel, Claudia Hauschild. © Vonovia

Mit einer Spende über 3000 Euro unterstützt das Wohnungsunternehmen Vonovia die Kinder im Eltern-Kind-Zentrum Kieselgrund auf der Hochstätt. Eine vorherige Bezuschussung für die Unternehmungen fiel weg, und es drohte die Streichung von Ausflügen der Kinder ins Theater oder die Kletterhalle.

Andrea Witzel, Leiterin der Region Mannheim von Vonovia, über-reichte den Scheck an Claudia Hauschild, die Leiterin des Eltern-Kind-Zentrums im Kieselgrund, und Renate Platz vom KiTa-Ausschuss. Das Team des Kindergartens organisierte in der Vergangenheit gerne Ausflüge in den Trommelpalast, die Kletterhalle oder ins Theater. Mit der Spende von Vonovia können diese Ausflüge auch 2020 stattfinden. Die anfallenden Kosten für die Familien sind dann so gering, dass alle Kinder mitkommen können. Andrea Witzel freut sich, den Kindern eine Freude zu bereiten: „Es ist schön zu wissen, dass wir die wichtige Arbeit der Betreuerinnen und Betreuer hier im Eltern-Kind-Zentrum unterstützen können und den Kindern dabei eine Möglichkeit sichern, gemeinsam schöne Erfahrungen zu machen.“

Im Stadtteil Hochstätt hat Vonovia einen Bestand von 210 Woh-nungen. Die Spende ist Bestandteil eines Programms von Vonovia, mit dem das Unternehmen bundesweit soziales Engagement fördert. Gemeinsam mit den städtischen Verwaltungen, Sozialverbänden, Kirchen, Nachbarschaftsinitiativen, Quartiers- und Sportvereinen und vielen anderen Akteuren unterstützt Vonovia so das Zusammenleben in den Städten. mai/red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020