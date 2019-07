Sportler feierten Frühschoppen

Zum dritten musikalischen Frühschoppen hatte die Tennisabteilung des SC Pfingstberg-Hochstätt in der Mallaustraße eingeladen. Die Partyband Festzeltkommando animierte bereits gegen 11 Uhr viele Besucher zum Mitsingen und tanzen. „Viele Helfer waren hinter den Kulissen damit beschäftigt, für das leibliche Wohl der Besucher zu sorgen. Diesen Helfern gilt unser besonderer Dank“, sagte Schriftführerin Brigitte Unrath: „Nicht nur an diesem Tag sondern bereits lange zuvor wurde kräftig gearbeitet. Es mussten ja schließlich schon die Zelte aufgebaut, Tische und Bänke gestellt und vieles mehr gerichtet werden“, So Unrath. Die Abteilungsleitung bedankt sich hierfür ganz herzlich. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.07.2019