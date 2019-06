Sprayen im Unterricht – Graffiti auf dem Schulweg

Jeden Tag hatten sie sich geärgert, wenn sie auf ihrem Weg zur Schule durch die Unterführung an der Endhaltestelle Rheinauer Bahnhof gegangen sind. Die Wände waren mit wilden Graffiti übersät und sahen alt und vermodert aus. Soweit, so normal bei der Unterführung von der Relaisstraße zu den Bahngleisen. Doch nachdem die Stadtbahnhaltestelle Bahnhof Rheinau zum Kompaktbahnhof umgestaltet worden war und auch die Deutsche Bahn (DB) zuvor den Bahnhof barrierefrei ausgebaut hatte, kamen die Stadt Mannheim, DB, die MVV Mannheimer Verkehr GmbH und die Rhein-Neckar- Verkehr GmbH (rnv) auf eine Idee: Warum nicht Schulkinder die Wände künstlerisch gestalten lassen, um zukünftige Schmierer abzuschrecken?

In der vergangenen Woche wurde die Idee in die Tat umgesetzt: Unter künstlerischen Leitung von Philipp Himmel, Sozialarbeiter der Stadt Ludwigshafen, wurde losgesprayt und gemalt. Im Rahmen eines Street-Art-Workshops gestalteten acht Schüler der Rheinauschule Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) und vier Schüler der Pfingstbergschule die Unterführung neu.

Nach der Beschäftigung mit der Geschichte und der Technik des Graffiti sowie der Street-Art entwickelten die Jugendlichen der Rheinauschule SBBZ im Kunstunterricht Entwürfe für die Wandgestaltung der Unterführung.

Großflächiger Schriftzug

Philipp Himmel bereitete die Wände mit einem großflächigen Schriftzug „Rheinau“ und der abgebildeten Vernetzung von zwei Punkten künstlerisch vor. Die Mädchen und Jungs konnten diese Elemente sodann in den freigelassenen Flächen mit technischer Unterstützung des Künstlers vor Ort in ein Graffiti umgestalten.

„Die Unterführung am Bahnhof Rheinau war vermodert und heruntergekommen, nun ist sie wieder sauber, freundlich und farbenfroh“, freute sich Marcus Geithe. Der Geschäftsführer der MV Mannheimer Verkehr GmbH überzeugte sich bei einem Besuch vom Fortschritt der Arbeit. „In Zusammenarbeit mit der Rheinauer Schule und der Pfingstbergschule ist es uns gelungen, die Unterführung optisch aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität zu steigern“, erklärte Geithe.

Dadurch werde nicht zuletzt auch das subjektive Sicherheitsempfinden der Fahrgäste verbessert. Geithe hofft nun, „dass der Ehrenkodex der Sprayer weiter gilt und die Unterführung künftig von Schmierereien selbst ernannter Künstler verschont bleibt“.

Ausgerüstet mit Atemschutzmasken und Spraydosen machten sich Julien, Aylin und ihre Klassenkameraden von der Rheinauschule SBBZ erneut an die Arbeit, um die Wand im Eingangsbereich zum unterirdischen Gang weiter zu gestalten. „Das macht Spaß“, sagten sie. „Die Schüler zeigen nicht nur Einsatz, sondern für sie ist es etwas ganz Besonderes, ihren Stadtteil selbst zu gestalten“, erklärte Lehrerin Carmen Wagenblast.

Betonwände gereinigt

Zuvor wurden die Betonwände von der Firma Heinrich Schmid vollständig gereinigt und weiß grundiert. Die Rheinauer Firma hat auch die Materialien für die Spray-Aktion gespendet. Der Weg in die Fußgänger-Unterführung am neuen Kompaktbahnhof strahlt nun in neuem Glanz.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019