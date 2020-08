„Sprüh dir dein eigenes Universum“

Die Urlaubsreisen fallen in diesem Jahr oftmals aus, und trotzdem wollen die Kinder in den Ferien etwas erleben. Auf der Hochstätt konnten Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren an einem zweitägigen Sprüh-Workshop teilnehmen, bei dem mit einfachen Techniken originelle Bilder entstanden. Aufgrund der Corona-Regeln war die Gruppengröße auf zehn Kinder festgelegt, gesprüht wurde unter zwei Sonnenschutz-Zelten vor dem Jugendhaus Hochstätt.

Ermöglicht hatte den Workshop Quartiermanagerin Yvonne Baumgarten und das Team des Jugendhauses, finanziert wurde er von den Glückspaten Mannheim, die sozial benachteiligte Kinder im Stadtteil Rheinau mit verschiedenen Aktionen unterstützen.

Von künstlerischer Seite wurden die Kinder unterstützt von Steffi „Steph“ Peichal vom Studio68, deren Wandbilder, genannt Murals, bereits in ganz Mannheim, in der Region, aber beispielsweise auch in Beirut zu sehen sind. Auf der Hochstätt gestaltete Peichal unter anderen bereits das Wandbild an der Einfahrt des Quartiersmanagements.

Da dieses gut ankam, wurde die Kooperation prompt fortgesetzt. An diesem Tag wurden beim Besprühen der Leinwände runde Flächen ausgespart, die dann individuell ausgearbeitet werden konnten. So entstanden Bilder, die an das Planetensystem erinnerten. „Sie sollen ihr eigenes Universum kreieren, darin vertiefen sie sich total“, sagte Steffi Peichal. „Es entstehen coole Sachen, das hier ist ein Ersatz-Ferienprogramm.“ Am darauffolgenden Tag wartete eine weitere Herausforderung auf die Kinder, dieses Mal drinnen: Eine Wand des neuen Medienraumes im Jugendhaus war bis dato zu farblos und wartete nur darauf, neu gestaltet zu werden. Da es sehr heiß war und die Kinder sich ganz auf ihre Bilder konzentrieren mussten, gab es zur Abkühlung kalte Getränke und einen Rasensprenger, durch dessen Strahl man durchlaufen konnte.

Stolz zeigten die Mädchen und Jungs ihre fertigen Planeten-Bilder, manche wussten auch schon, an welcher Wand sie daheim hängen sollten. Man merkte den Kindern ganz genau an, dass es ihnen guttat, kreativ und aktiv zu werden. „Kreativität ist wichtig, die Kinder sind im Hier und Jetzt. Sie sind gestresst von der Corona-Zeit, doch jetzt ist auch der hibbeligste Junge entspannt. Sie alle kommen runter vom Stress und arbeiten im Team“, so Peichal.

