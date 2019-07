„Sie feiern hier eigentlich eine Abbruch-Party – wissen Sie das?“ Die Einlassung von Christian Specht lässt einige Teilnehmer der offiziellen Eröffnung des Rheinauer Stadtteilfestes zunächst stutzen. Doch das Rätsel löst sich, als der Erste Bürgermeister darauf verweist, dass ab März 2020 der Rheinauer Marktplatz komplett umgestaltet wird.

Diese Maßnahme – sie ist eine von vielen, die für Specht die Aussage rechtfertigen: „Die Stadt steht zur Rheinau!“ Immerhin werden 2,8 Millionen Euro investiert, um Stellplätze zu ordnen, Bäume zu pflanzen, Wasserspiele zu installieren: „Das wird in der Tat ein neuer Treffpunkt für alle Rheinauerinnen und Rheinauer – und nicht für die, die hier nur dem Alkohol zusprechen.“

Karlsplatz folgt auf Marktplatz

Und nach dem Marktplatz wird es laut Specht am Karlsplatz weitergehen: „Auch diese ÖPNV-Maßnahme wird starten“, versichert er. „Bei der Planung haben wir eine gute Lösung gefunden.“ Die Zugänge werden barrierefrei, aber für alle Nutzer insgesamt bequemer. Es soll ein Nahverkehrsknoten werden ähnlich wie im Süden der Relaisstraße.

Dort wurde am ersten Tag des Stadtteilfestes der neue Kompaktbahnhof offiziell eingeweiht. „Alle reden von der Verkehrswende und überlegen sich, wie sie‘s machen, und wir in Mannheim praktizieren sie.“ Doch Specht denkt schon weiter: „Vielleicht schaffen wir es ja, doch noch die Stadtbahn nach Rohrhof zu verlängern“, ruft er in Richtung des ebenfalls anwesenden Brühler Bürgermeisters Ralf Göck.

Zufrieden ist Specht auch, weil es gelungen ist, die Unterführung zu verschönern – zwei Schulen haben sie gestaltet: „Sie ist heller geworden und kein Angstraum mehr“, konstatiert der Bürgermeister: „Achten Sie bitte darauf, dass sie so schön bleibt und nicht beschmiert wird.“

Umso unzufriedener ist Specht, dass der Denkmalschutz den Abriss des dortigen Bunkers verhindert: „Es kann doch nicht sein, dass wir auch die allerhässlichsten Bunker erhalten müssen“, klagt er und fordert: „Der Bunker muss weg!“ Dies wäre eine Chance, auch den südlichen Eingang des Stadtteils aufzuwerten: „Tolle Pläne dafür sind vorhanden.“

Erhalten will Specht dagegen das Alte Relaishaus: „Sein Zustand ist eine Katastrophe und eine Schande.“ Der Erste Bürgermeister bekräftigt die Zusage des Oberbürgermeisters vom Stadtteilfest im vergangenen Jahr: „Wir bleiben am Ball“. Und so hofft er, „dass es uns gelingt, eines der wenigen Gebäude auf der Rheinau, die für die Identität des Stadtteils stehen, zu erhalten.“ -tin

