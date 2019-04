Stammvater Abraham als Musical-Star

Die Musical-·Kids nahmen sich der alten biblischen Geschichte von Abraham an und brachten jetzt im Nachbarschaftshaus Rheinau ihr Musical „Abraham Kein Ziel – ein Ziel“ mit einer aufwendigen Aufführung auf die Bühne. Veranstalter waren das 1996 ins Leben gerufene Projekt Musical-Kids und die Landeskirchliche Gemeinschaft Rheinau-Süd.

Edeltraud Stein dankte dem Nachbarschaftshaus Rheinau, das den Saal kostenlos zur Verfügung stellte: „Sonst wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen“, sagte die Leiterin der EC-Jugend in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Rheinau-Süd. Präsentiert auf der Bühne und gleichzeitig per Video über eine Leinwand wurde die Geschichte von Abraham, dem Stammvater vieler Völker aus dem Alten Testament, der dem Ruf Gottes folgte und durch die Wüste zog. Diese Geschichte wurde humorvoll und farbenfroh umgesetzt und begeisterte die stürmisch applaudierenden Zuschauer.

Die Musical-·Kids bewegten sich in neuen Dimensionen: Gut 90 Kinder aus ganz Deutschland zwischen sieben und 16 Jahren, eine große Bühne und ein großes Bühnenbild zeigen den wachsenden Erfolg des außergewöhnlichen Musical-·Projekts. Die mitreißenden, modernen Lieder stammen alle aus der Feder von Lars Hoben. „Abraham war ein Mensch wie du und ich“, singen die Musical Kids und ihre sichtbare Begeisterung überträgt sich auf die gut 200 Zuschauer.

Streit zwischen den Hirten

Mit perfekt einstudierten Hand- und Armbewegungen unterstreichen die Musical-Kids ihre frohe Botschaft. Abraham folgt dem Ruf Gottes, der ihm befiehlt, sein Hab und Gut hinter sich zu lassen und mit seiner Familie das Land seiner Väter zu verlassen. „Warum sollen wir wegziehen, Abraham hat doch hier alles“ wundern sich seine Hirte. Im fremden Land seien sie doch nur „Ausländer“. Doch „Abraham vertraute auf Gottes Wort und zog los… kein Ziel…warum macht er das bloß?“ Es entspinne ein Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten seines Bruders Lot um die wenigen Weideplätze im fremden Land.

Die Brüder trennen sich. Während Abraham mit seiner Familie nach Kanaan geht, zieht Lot trotz Warnung seines Bruders nach Sodom. Wegen der vielen bösen Menschen in Sodom und Gomorra stürzen die Mauern der Stadt ein mit lautem Getöse und einer riesigen Rauchwolke.

Gott prophezeit dem hochbetagtem Abraham und seiner 90-jährigen Frau Sarah die Geburt eines Sohnes. „Das ist doch lächerlich, wie soll das gehen“, singen Sarah und ihre Begleiter. „Bei Gott ist alles möglich“, antworten die Musical-Kids. Das Wunder geschieht und Abraham zeigt stolz seinen neugeborenen Sohn.

Doch dann verlangt Gott von ihm schier Unmögliches: Er soll ihm seinen Sohn opfern, und Abraham folgt seinem Befehl. „Es ist nicht einfach, den Weg mit Gott zu gehen…“ singen die Musical-Kids. Doch Gott erweist ihm Gnade und verhindert den Opfertod. „Warum hat Gott Jesus viele Jahre später nicht verschont?“ fragen die Musical-Kids vor dem Bild des Gekreuzigten.

In nur drei Tagen seit Beginn der Osterferien haben die Musical-Kids, darunter auch drei Kinder aus Mannheim, das immerhin zweistündige Werk in Neustadt an der Weinstraße gemeinsam eingeübt. Sie hatten vorher eine CD und ein Textheft erhalten zum Lernen der Lieder und Rollen.

Über 50 ehrenamtliche Mitarbeiter aus ganz Deutschland sorgten bei der Premiere in Rheinau hinter den Kulissen für den richtigen Sound, eine professionelle Beleuchtung, passendes Outfit des Chores und Verpflegung der Musical-Kids.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019