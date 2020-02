Stargast als Höhepunkt zum Finale

Der 1. Vorsitzende der Siedlergemeinschaft Mannheim-Rheinau der BASF Hans Held, der umtriebige Organisator der Milieusitzung Wolfgang Göck und der Ehrenpräsident der KKM Georg Wolf eröffneten die dritte ausverkaufte Milieusitzung der Siedlergemeinschaft im „Gasthaus Zum Seeblick“ mit klangvollen Liedern. Schon eine Stunde vor Beginn der Sitzung war die Stimmung im Saal überwältigend. Die hochkarätigen Gesangsnummern, untermahlt durch fetziges Kabarett des Künstlerpaares Herre&Löwen, passten wunderbar in das aufwendige Programm.

Herzerfrischende Büttenreden

Die Moderation übernahm der Präsident des Clubs der Knöchelträger (CDK) Franz Barth, der nun seit über 40 Jahren der Kurpfälzischen Fasnacht als „Katastrophen Prinz“ und Protokoller treu geblieben ist. Er rechnete mit Donald Trump als permanenten Lügner ab. Da kamen auch die Thüringer Ministerpräsidentenwahl als Eintagsfliege, die SPD-Misere, die Grünen und die Probleme der Stadt Mannheim nicht zu kurz. Als er dem sehr verständigen Publikum den möglichen Durchmarsch des SV Waldhof in die 2. Liga und den Adlern die Deutsche Meisterschaft prognostizierte, bekam er stürmischen Applaus.

Der Ehrenoffizier der Rheinschanze aus Ludwigshafen, Jürgen Janßen, brillierte mit seiner Bütt als Mann mit enormen Haarproblemen und feinen Anspielungen auf die holde Weiblichkeit. Da lachten die Gäste aus vollem Hals. Eine sehr lustige Bütt trug auch Wolfgang Göck als „Bestatter“ in allen Lebenslagen vor. Ein riesiger Beifall war ihm gewiss, wie auch dem Besuch des Mannheimer Prinzenpaares Maren-Michelle I. und Naro I. in Anwesenheit der First Lady vom CDK Viktoria I., die immer fleißig Orden und Küsschen verteilte.

Claus Eisenmann zu Gast

Danach kündigte Franz Barth den herzerfrischenden Sänger Charles Shaw mit Partner an. Da hielt es niemanden mehr im Saal auf den Stühlen. Es wurde mitgesungen und getanzt und ohne mehrere Zugaben wurden die Sänger nicht entlassen.

Der Club der Knöchelträger hatte überdies einen Überraschungsgast verpflichtet. Als Claus Eisenmann den Saal betrat und sang, gab es kein Halten mehr beim ausgelassenen Publikum. Er stand auf den Tischen und Stühlen und die Herzen der Frauen flogen ihm zu. Hans-Jürgen Behringer war als engagierter Musiker eine absolute Bestbesetzung. Er brachte das Publikum immer wieder außer Rand und Band. Die Gäste waren sich alle einig: diese Veranstaltung war wohl die beste der drei bisherigen. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020