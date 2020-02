Stepp-Tanz und ein akrobatisches Männerballett

Rund 250 Besucher strömten zur Seniorenfastnacht im Nachbarschaftshaus (NBH), die ganz im Zeichen von 40 Jahren Awo-Ballett stand. Leiterin Erika Schmaltz eröffnete die Sitzung und dankte allen, die in den vergangenen 40 Jahren das Awo-Ballett unterstützt haben. Neben den vielen Helfern in und vor der Küche, waren dies auch die Schneiderinnen von einer Vielzahl von Kostümen. Ein besonderer Dank ging an Marianne Nannig und Marianne Schönfeld die wesentlichen Anteil an den Chorografien hatten.

Weiter durch den Nachmittag führte Georg Wolf, das Urgestein der Mannheimer Fasnacht. Musikalisch umrahmt wurde das Programm von dem Duo Bernd und Angela Hoffstaetter. Nach dem Auftritt der Schülerformation des Rheinauer Tanzsportvereines (TSV) als Highschoolkinder steigerte das Awo-Ballett mit großem Erfolg das Bruttosozialprodukt. Wolf, Ehrenpräsident der Mannheimer Karnevals Kommission, ließ darauf die einzige Rakete des vergnüglichen Nachmittags steigen. Wenn zwei Frauen auch noch Schwestern sind, und auf einer Awo-Bühne stehen, dann ist das Duo Infernale mit Dagmar Karcher und Ingrid Schäfer perfekt. Das Steppen und der gute alte Big Band Jazz liegen Erika Schmaltz im Blut und so lies sie die Stepptanzgruppe des Awo-Balletts zu Sing Sing Sing auf der Bühne des NBH tanzen. Ganz bürgerlich kamen mit Volksliedern zum Mitsingen zwei Damen des Awo-Balletts auf die Bühne und Bernd Hoffstaetter eröffnete den Reigen der Volkslieder mit „Mein Vater war ein Wandersmann“. Das Publikum sang begeistert mit. Eine Antwort auf die Frage, warum das Awo-Ballett vor 40 Jahren gegründet wurde, gaben Marianne Schönfeld und Erika Schmaltz: „Nur wegen des Beifalls“. Beide Damen hatten festgestellt, dass sie für ihre Arbeiten im Haushalt und in der Firma nie einen Applaus bekamen. Mit einem eigenen Ballett sollte sich das ändern, so der Plan. Ein Plan, der voll und ganz aufging. Der erste Tanz den das Awo-Ballett einstudierte war „Mit 66 Jahren fängt das Leben an“. Zur Feier des Tages kam der Tanz nun erneut zur Aufführung.

Nicht nur bayerisch, sondern auch akrobatisch gab sich das Männerballett des TSV. Bei dem Showtanz hielt so manche Besucher mal kurz den Atem an, als der Spitzenmann der Männerpyramide den freien Fall mit einem Salto abfederte.

Mit einer getanzten musikalischen Weltreise auf dem Traumschiff endete der Nachmittag. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020