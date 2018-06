Stets engagiert, aber nicht immer bequem

Anzeige

Andere in seinem Alter, manche sogar weit früher, denken daran, ihr öffentliches Wirken zu beenden. Nicht so er: Zwar hat er die meisten seiner Ämter abgegeben, doch zwei große, durchaus gegensätzliche Arbeitsgebiete bleiben: die Fasnacht mit den „Sandhase“ sowie der Friedhof des Stadtteils. Am morgigen Samstag feiert Kurt Kubinski, Vorsitzender der Interessengemeinschaft (IG) Friedhof Rheinau sowie viele Jahre lang Bezirksbeiratssprecher und Ortsvereins-Chef der Rheinauer Sozialdemokraten, seinen 75. Geburtstag.

Geboren wird der Jubilar am 16. Juni 1943 als Sohn eines Zollbeamten in einem Haus in der Sommerstraße am Pfingstberger Marktplatz, in dem er noch heute lebt. Nach Besuch der Rheinauschule und einer Ausbildung zum Chemielaborwerker verpflichtet er sich bei der Bundeswehr, namentlich bei den Fallschirmjägern, geht dort 1969 als Stabsunteroffizier ab. Nach Station im Heidelberger Landratsamt kommt er 1980 zur Stadt Mannheim; im Rathaus E 5 leitet er die Registratur, bis er in den Ruhestand tritt.

1980 wird Kubinski Mitglied der SPD, 1989 Bezirksbeirat und 1996 Chef des Ortsvereins Rheinau. Zwei Jahrzehnte lang prägt er die Kommunalpolitik des Vorortes, lehrt den politischen Gegnern das Fürchten, die ihn jedoch gleichwohl oder gerade deswegen schätzen. Bei den Oberen der eigenen Partei in Mannheim eckt er dagegen zunehmend an mit seiner klaren Linie, die er bis zur letzten Konsequenz durchzieht: 2014 tritt er von allen Parteiämtern zurück und sogar aus der SPD aus; seine Familie und mehrere andere Mandatsträger des Ortsvereins folgen ihm.