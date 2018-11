Süße Teigmännchen und Lagerfeuer

Die Erfolgsgeschichte des Rheinauer Martinszugs geht weiter. Am Freitag waren noch mehr Rheinauer als im letzten Jahr dem heiligen St. Martin auf seinem Pferd gefolgt. Michael Lösch, Organisator des Martinsumzugs, war deshalb hochzufrieden. Die Arbeit, die er und seine Helfer vom Gemeinnützigen Bürgerverein Rheinau hatten, wurde wieder einmal belohnt.

„Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne und unten, leuchten wir“: Dieses und viele andere schöne St.-Martins-Lieder hallten durch Rheinau, als Dutzende Kinder mit ihren Eltern, Verwandten und Freunden durch die Straßen des Stadtteils zogen.

Begeisterte Zaumgäste

Los ging es am Marktplatz. Angeführt wurde der traditionelle Martinszug von Anja Sudra, die als der Heilige Martin, bekleidet im roten Gewand und mit Helm, auf einem stolzen Pferd langsam vorausritt.

Direkt dahinter folgte der fahrende Musikwagen der Gärtnerei Koll, der für die richtige musikalische Untermalung sorgte, und viele traditionelle Martinslieder spielte.

Für die Sicherheit der zahlreichen Teilnehmer auf der Route entlang der Durlacher-, Rheinauer- und Wachenburgstraße sorgten Beamte des Polizeipostens Rheinau und Feuerwehrleute, einschließlich einiger Mitglieder der Jugendfeuerwehr.

Die Kinder hatten sichtlich großen Spaß, und präsentierten ihre fantasievoll gestalteten Laternen, die in vielen verschiedenen Formen daherkamen. So ließen sich viele kleine Monde, Sterne, Eulen, Drachen, Hasen und andere schöne und witzige Motive in dem bunten Zug finden.

Rosalba Hemmrich, Leiterin des Kindergartens St. Josef, berichtete: Wie jedes Jahr habe Erzieherin Brigitte Gérard-Höhn im Kindergarten St. Josef an mehreren Tagen mit Eltern und Kindern die Laternen selbst gestaltet. „Das ist immer ein schönes Miteinander“, freute sich die Kindergartenleiterin. Besondere Attraktion des Zuges waren die kreativen Laternen der Jugendfeuerwehr rund um das Thema Feuer: von brennenden Fackeln über lodernde Feuerstellen bis hin zum feuerroten Feuerwehrauto war alles aus Buntpaper gestaltet worden.

Jasmin Wagner, die sich mit ihrer vierjährigen Tochter Maren in den bunten Zug einreihte, schwärmte. „Der Laternenzug für die Kinder macht Spaß, das ist immer eine schöne Gemeinschaft hier in Rheinau.“ An den Fenstern entlang der Route winkten ihnen viele begeisterte Schaulustige zu.

Der Zug endete schließlich nach rund einem Kilometer am Konrad-Duden-Schulzentrum, wo bei der Ankunft der Zugteilnehmer bereits ein großes Martinsfeuer loderte. Dort stießen dann auch die Kinder mit ihren Eltern, Verwandten und Freunden aus Pfingstberg dazu. Der Gemeinnützige Bürgerverein Rheinau hatte bereits, wie schon seit mehr als zwanzig Jahren, alles bestens gerichtet, damit die Eltern Glühwein, ausgeschenkt vom Förderverein der Pfingstbergschule, und die Kinder ihre Martinsmännchen von der Bäckerei Utz in Brühl erhalten konnten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018