Swing-Reise in die 50er Jahre

Es war eine Anerkennung der vielfältigen Vereinsarbeit: Der große Saal im Nachbarschaftshaus war beim Maultaschenessen des Tanzsportvereins (TSV) Rheinau so gut gefüllt, dass sogar die Essensausgabe ins Foyer ausweichen musste. Traditionell stellen die verschiedenen Gruppen des Vereins an diesem Abend vor, woran sie das Jahr über arbeiten. Nachdem die Gäste also mit Maultaschen versorgt worden waren, lichtete sich der Vorhang für spritzige Choreografien und Freude am Tanz.

Ein wichtiges Gesicht fehlte jedoch bei der Veranstaltung: Der Vorsitzende des Vereins, Udo Manz, war im vergangenen Jahr verstorben. Den Vorsitz hat Elvira Winterkorn übernommen, die auch als Trainerin tätig ist. „Wir haben mit Udo einen guten Freund verloren, der uns immer den Rücken freigehalten hat“, sagte Irene Rümmler, die als Moderatorin durch den Abend führte.

Sie erklärte auch, dass derzeit nicht klar ist, ob und wo das Maultaschenessen im nächsten Jahr stattfinden kann. Denn ab Mai solle das Nachbarschaftshaus renoviert werden: „Dabei werden die Vereine nicht gefragt, das ist schade.“ Winterkorn beteuert zwar, dass der Verein in Thorsten Riehle und Ulrike Kahlert zwei Ansprechpartner aus der Politik hat, aber auch sie kann noch nicht sagen, wo der Verein während der Umbauarbeiten trainieren wird. „Wir werden mit Sack und Pack aus dem Nachbarschaftshaus ausziehen müssen.“ Bei diesen eher ungewissen Aussichten war es umso besser, dass die Gruppen des Vereins die Stimmung im Saal bestens zu heben verstanden.

Junge Talente fördern

Allen voran die tänzerische Früherziehung, deren junge Mitglieder als niedliche Cheerleader auf die Bühne gestürmt kamen. Ganz wie die Großen wirbelten sie ihre Pompoms. Dabei ging es nicht um synchrone Bewegungen, sondern um den puren Spaß am Tanzen. Das sah man den Kindern ab zweieinhalb bis sechs Jahren deutlich an. Dynamisch wurde es beim Tanz „Modern“ der Jugendformation. Vielfältigkeit brachte das Awo-Ballett unter Leitung von Erika Schmalz mit. Krankenschwester, Polizistin, Köchin und anders verkleidete Frauen steigerten nach dem gleichnamigen Lied das Bruttosozialprodukt.

Im Anschluss wurde es bunt: Mit schillernden Röcken entführte die Hauptklasse mit „Rockabilly“ in die 1950er Jahre. Talente erkennen und fördern, das ist die Mission des TSV.

Tyra und Stella Maria zeigten, dass das gelingt. Die beiden aus der Jugendformation hatten zu zweit einen eigenen Tanz einstudiert. „Hannah Montana“, die fiktive Figur aus der gleichnamigen Fernsehserie, stand bei der Schülerformation im Mittelpunkt. Leonie Hilbert, die bei der Hauptklasse mittanzt, hat noch ein zweites Hobby, das sie den Gästen zeigte: Beim Ropeskipping geht es um anspruchsvolle Sprungfiguren und schnelle Umdrehungen des Springseils. Den letzten Programmblock eröffnete wiederum die Jugendformation, die mit ihrem Schautanz an den Film „High School Musical“ erinnerte. Großes Kino wartete bei der Hauptklasse, die für das Maultaschenessen auch eine Hip-Hop-Choreografie einstudiert hatte. Die Tänzerinnen, ganz in Schwarz gekleidet, überfielen zuerst eine Bank und waren dann auf der Flucht vor der Polizei. Dabei spielten die jungen Frauen ihre ganze Erfahrung aus: Synchronität, Energie und Akrobatik stimmten bei ihnen einfach. Die „Ladies“ bestehen aus Frauen ab 40 Jahren und hatten ein Medley aus den 1960er und 70er Jahre dabei. Ihre schrill-bunten Kleider samt pinkfarbener Lackstiefel passten dabei genauso perfekt wie die abwechslungsreiche Choreografie.

Zum Schluss hat sich bereits eine weitere Tradition etabliert: Das Männerballett bestehend aus acht jungen Männern rockte die Bühne unter dem Motto „Hüttengaudi“. Da gehörten athletische Sprünge genauso dazu wie ein gekonnter Hüftschwung. Die Tatsache, dass einer der Männer die Haare zu Gretelzöpfchen geflochten hatte, sorgte zusätzlich für gute Laune im Saal – auch wenn die den ganzen Abend lang bereits wie gewohnt hervorragend war.

