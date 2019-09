Tour zum Thema Spielplatzkonzept

Der CDU-Ortsverband Rheinau/Pfingstberg lädt für Mittwoch, 25. September, von 18 bis gegen 19.30 Uhr gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden Claudius Kranz zu einer Fahrradtour zum Thema „Spielplatzkonzept auf der Rheinau“ ein. Der Treffpunkt ist an der Rheinauschule an der Mutterstadter Straße, direkt am Haupteingang des Schulhofs. Auf der Tour wird das Spielplatzkonzept der Stadt erläutert und eine Zwischenbilanz gezogen. Die Teilnehmer haben die Gelegenheit, einige ausgewählte Spielplätze in Rheinau zu besichtigen und sich über ihren Zustand und die Ausstattung zu informieren.

Am Ende der Tour bieten die Organisatoren eine Zusammenfassung der Ergebnisse an. „Die Bürgerschaft ist ganz herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen“, so Kranz. mai

