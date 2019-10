Traditionelle Stärkung für die Kampagne

Es ist Tradition: Im Vorfeld der Fasnachtskampagne treffen sich die Aktiven und Freunde des Rheinauer Karnevalvereins „Die Sandhase“ zu einem geselligen Abend, in Anlehnung an ihren Vereinsnamen „Hase-Essen“ genannt. In lockerer Runde stimmen sie sich ein auf den baldigen Beginn der fünften Jahreszeit.

Der Gemeindesaal der Evangelischen Pfingstbergkirche ist erneut bis auf den letzten Platz gefüllt. Neben Aktiven aus den eigenen Reihen und Vertretern des Vororts kommen Vorsitzende befreundeter Karnevalsvereine wie Rolf Braun von den Neckarauer „Pilwe“ oder Erika Matthias von der „Grokageli“ Lindenhof.

Das namensgebende Gericht bereitet Kanwaljit Gill, früher Wirt des Traditions-Gasthauses „Waldblick“ auf dem Pfingstberg. Auch nach seinem Wechsel ins „Reiterstübchen“ nach Neckarau ist die Verbindung zu den „Sandhase“ geblieben. Bereits zum sechsten Mal kocht er daher auch in diesem Jahr für Rheinaus Karnevalisten das Hase-Essen.

Ex-Prinzenpaar zu Gast

Für diejenigen, die das possierliche Tierchen nicht auf dem Teller haben, aber dennoch an diesem geselligen Abend teilnehmen möchten, hat das Küchenteam natürlich eine Alternative vorbereitet: Krustenbraten. Die Weine dazu – Dornfelder und Spätburgunder, Blanc de Noir und Riesling – stellt der Pfälzer Winzer Peter Stapf, den meisten hier als früherer Stadtprinz ein Begriff.

Gewohnt humorvoll nimmt Holger Kubinski, der Chef des Vereins, an der Seite von Sitzungspräsident Manfred Schenck die Begrüßung der Gäste vor. Allen voran das Prinzenpaar der vergangenen Kampagne, Daniela I. von den „Sandhase“ und ihr Prinz Dirk vom Großen Feuerio. „Es freut mich, so viele bekannte Gesichter wiederzusehen“, bekennt Dirk, und Daniela fügt hinzu: „Wir vermissen unsere schöne Zeit sehr.“

Weitere Reden gibt es ebenso wenig wie ein großes Rahmenprogramm; das Gespräch miteinander soll im Zentrum des Abends stehen. Dennoch gibt es hier traditionsgemäß einen Auftritt: den von Tanzmariechen Annalena Dürr, lange bei den „Pilwe“, nun in Schwetzingen.

Michael Kußmann begeistert

2018 war Annalena verletzungsbedingt nicht dabei, und in die Bresche sprang Michael Kußmann. Bereits in den 1980er Jahren trat er bei den „Sandhase“ als „Mister Trumpet“ auf – als Trompeter ohne Trompete, der den Sound dieses Instrumentes nur mit Lippenbewegungen nachahmt. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr ist er auch diesmal dabei.

Für seinen jetzigen Auftritt wählt sich Kußmann zwei Klassiker: „What a wonderful world“ von Louis Armstrong und „My Way“ von Frank Sinatra. Und als der sympathische Pfingstberger, der inzwischen vor allem durch sein Engagement in der katholischen Seelsorgeeinheit bekannt ist, „Amazing Grace“ imitiert, da ist es im Saal so still, dass man die sprichwörtliche Stecknadel hätte fallen hören können. Begeisterter Applaus ist ihm daher gewiss.

Gestärkt können die „Sandhase“ die neue Kampagne angehen. Deren Eröffnung erfolgt am Samstag, 9. November. Der traditionelle Rathaus-Sturm ist noch nicht terminiert. „Wir haben mal den 9. Januar vorgesehen“, berichtet Holger Kubinski, „müssen diesen Termin aber erst mit der neuen Bürgerdienstleiterin absprechen.“ Zumindest haben die Karnevalisten aus dem „MM“ erleichtert erfahren, dass Lena Lawinger eine fasnachtliche Ader besitzt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019