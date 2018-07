Veranstalter voll zufrieden

Anzeige

Es ist Paul Buchert, der das Stadtteilfest 1990 gemeinsam mit Leander Bausch ins Leben ruft. Als die beiden nun am Samstag als Ehrengäste an der offiziellen Eröffnung teilnehmen, da können sie zufrieden feststellen, was daraus geworden ist. „In diesem Jahr hat einfach alles gepasst“, freut sich Chef-Organisator Michael Lösch, der Vize-Vorsitzende des Gemeinnützigen Vereins.

Gepasst – das gilt für die Stände, die in diesem Jahr noch zahlreicher und abwechslungsreicher sind als in den Vorjahren; die Ballondusche bei der „Pilwe“ etwa ist ein wahrer Renner. Es gilt aber auch für das Programm, das mit der von Martin Hertel ermöglichten Präsentation des American Football Teams aus Heidelberg eine außergewöhnliche Attraktion erlebt. Und es gilt sogar für das Wetter, das nicht die brütende Hitze der Vorjahre bietet; Regenschauer sind vielmehr willkommen und kurz danach wieder vergessen.

Lob für Organisator Michael Lösch

Doch der Erfolg des Festes hat seinen Vater. „Er ist das Herz und die Seele dieser Veranstaltung“, lobt Vorsitzender Arthur Vogt bei der Eröffnung seinen Vize Lösch: „Er ist der Motor des Rheinauer Ehrenamtes. Selbstlos hält er einen großen Teil unseres gesellschaftlichen Lebens am Laufen“ – die vielen Ehrengäste und Besucher bestätigen dieses Urteil mit langanhaltendem Applaus.