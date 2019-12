Verdienste um den Stadtteil unvergessen

Er war Stadtrat, Vereinsvorsitzender und Schulleiter. Valentin Gremm, der im Januar 2014 im 95. Lebensjahr gestorben ist. Am vergangenen Dienstag wäre er 100 Jahre alt geworden. Vertreter der CDU und anderer Vereine legten aus diesem Anlass an seinem Grab einen Kranz nieder.

Denn geboren wurde Valentin Gremm am 10. Dezember 1919 als ältestes von fünf Kindern in Neckarau. Auf dem Karl-Friedrich-Gymnasium entstand sein Spitzname: Vitus, die lateinisch verbrämte Verballhornung von Valentin.

Im März 1939 legte er sein Abitur ab und begann eine Lehre als Apotheker, kam daher nach Kriegsbeginn zu den Sanitätern. An der Ostfront, auch vor Stalingrad, rettete er viele Kameraden aus vorderster Kampflinie, lernte das unermessliche Grauen des Krieges kennen.

Pädagoge aus Berufung

1945 wurden junge, politisch unbelastete Lehrer gesucht – Gremm meldete sich. 1947 begann er seinen Dienst in Rheinau. Drei Jahrzehnte wirkte er als Lehrer, ab 1963 als Rektor der Rheinauschule, ab 1982 im Konrad-Duden-Schulzentrum. Seinen Beruf sah er nie nur als Job, sondern als Berufung, als Ziel nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch, ja vor allem Charakterbildung.

Für viele, die im Krieg den Vater verloren, war er der Ersatz, zeigte ihnen nicht nur den schulischen, sondern den Lebensweg schlechthin – CDU-Bezirksbeirat Wolfgang Göck hat dies oft erzählt. Legion sind auch die Geschichten, wie er jungen Menschen bei der Suche nach dem Arbeitsplatz half, ja bei der Suche nach ihrem Platz im Leben überhaupt.

Für Menschen etwas tun wollte er auch in der Politik, mit der er von Kindesbeinen an aufwuchs. Würdenträger der Stadt gingen zu Hause ein und aus, war der Vater doch Stadtverordneter für die katholische Zentrumspartei. Das christliche Elternhaus machte den jungen Vitus immun gegen den NS-Virus; bei einer Freizeit lieferten sich seine Kameraden und er mit der HJ eine Schlägerei, die als „Schlacht auf dem Dilsberg“ in die Annalen einging.

Von Anfang an in der CDU aktiv

Wie selbstverständlich stieß Gremm nach dem Kriege zur neuen christlichen Partei, der CDU. 1956 kandidierte er erstmals für den Gemeinderat, doch erst 1975, nach Kärrnerarbeit im Bezirksbeirat, schaffte er es und blieb dies bis 1989. Mit seinem Freund, dem SPD-Mann Winfried Höhn, bildete er ein Erfolgsduo, bekannt als die „Rheinauer Mafia“.

So hatte er noch mehr Zeit für das Vereinsleben. Bereits im TV Neckarau war er 1939 „bester Sportler des Jahres“. Beim TV Rheinau organisierte er als Vize den Bau der Anlage und des Vereinshauses. Legendär die Geschichten, wie er Baufahrzeuge anhielt und die Fahrer bat, überschüssigen Beton abzuladen; „Don Betonio“ lautete sein Spitznamen.

Glanz- und Schlusspunkt seiner Amtszeit ist der Bau der Turnhalle 1998, als ein solches Unterfangen ein großes Wagnis war. Völlig zu Recht trägt sie seinen Namen und zeugt damit weit über seinen Tod hinaus von einem großen Rheinauer.

