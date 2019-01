Verein zum Blühen gebracht

„Ich lasse es mir eben gutgehen“, lacht der Jubilar, als der „MM“ ihn am Montag fragt, wie es ihm so geht. Von seiner Schlagfertigkeit hat Karl Arnold (Bild aus den 2000er Jahren) auch im fortgeschrittenen Alter nichts verloren. Immerhin feiert der Mann, der drei Jahrzehnte lang an der Spitze der Gartenfreunde Rheinau stand, heute seinen 80. Geburtstag.

Seine Verdienste um die Rheinau sind umso bemerkenswerter, als er kein Kind dieses Stadtteils ist. Geboren ist Karl Arnold in der Innenstadt. Zwei Häuser weiter wohnt eine gewisse Erna Raad, schon damals nicht auf den Mund gefallen; als Joy Fleming sollte sie berühmt werden.

Arnolds Vater, der früh stirbt, ist der jüngste Metzgermeister Badens und später Innungsobermeister der Metzger-Innung. Seine Mutter führt eine Gastwirtschaft. Die Kindheit ist nicht einfach – keine acht Monate nach seiner Geburt bricht Krieg aus.

Danach wird der kleine Karl in die Sickingerschule in U 2 eingeschult, später in die K 2-Schule, danach in die K 5-Schule – Orte, von denen es heißt, dass Kinder hier „zu richtigen Mannheimern ausgebildet“ werden.

Bei Siemens macht er eine Lehre als Großhandelskaufmann – im Bereich Schallplatten. Danach wechselt er zur „Deutschen Grammophon“, lernt all jene persönlich kennen, die durch „sein“ Unternehmen zu Stars werden: Freddy Quinn, Roy Black, Daliah Lavi, Wencke Myrrhe. Später wechselt er zur BASF, da er sonst nach Hamburg hätte umziehen müssen. Doch das will er nicht, denn in Mannheim hält ihn viel.

50 Jahre aktiver Kleingärtner

1957 lernt er seine Frau Frieda Selbitschka kennen, die auf der Rheinau wohnt; so nehmen die beiden nach der Hochzeit 1961 hier die gemeinsame Wohnung. Heiß geliebt ist ein eigenes Fleckchen Grün: der Kleingarten in der Nähe des Friedhofes, den er 1964 erhält, als damals jüngster Kleingärtner im Verein.

Als gelernter Kaufmann wird er bald Kassenprüfer. Von sich reden macht er im Verein erstmals 1973; in einer Versammlung kritisiert er, dass das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen nicht angemessen gefeiert wird. „Dann machen Sie‘s doch selber“, antwortet der damalige Vorsitzende Erwin Martin. Und so wird Arnold 1974 sein Nachfolger – und bleibt es 30 Jahre lang. Höhepunkt wird der anfangs durchaus umstrittene Bau des Gärtnertreffs 1987, den heute keiner mehr missen will. Hoch verdient gibt er 2003 den Vorsitz ab, wird Ehrenvorsitzender.

Auch im Gemeinnützigen Verein Rheinau ist er aktiv, als Schatzmeister Mitbegründer von Waldputz und Stadtteilfest, bis 2013 als Kassenprüfer – exakt und doch stets solidarisch.

Eine Zäsur bildet nach einem halben Jahrhundert Ehe 2015 der Tod seiner Frau Friedl. Doch in den Jahren seither ist ihm das für Menschen seines Alters seltene Glück widerfahren, eine neue Lebensgefährtin zu finden. Zu seiner Partnerin Gabi zieht er nach Schwetzingen, hält aber nach wie vor engen Kontakt zur Rheinau: Jeden Donnerstagabend fährt er noch in die Singstunde des katholischen Kirchenchors St. Konrad und besucht sonntags den Gottesdienst in der Kirche im Casterfeld.

Seinen geliebten Kleingarten hat er nach mehr als 50 Jahren abgegeben – doch Ersatz gefunden, der sich sehen lassen kann. „Von meinem Balkon blicke ich“, so erzählt er dem „MM“, „direkt auf den Schwetzinger Schlossgarten.“ (Bild: Archiv)

