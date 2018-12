Vereine und Kultur sind seine Passion

Normalerweise trifft man ihn freitags in der Bäckereifiliale am Marktplatz Rheinau-Süd. Sie hat er 1980 gegründet und lange geführt, und noch immer hilft er dort. Heute allerdings trifft man ihn hier nicht an: Bäckermeister Wolfram Gothe (Bild), Gewerbetreibender und Vereinsmeier aus Passion, feiert 65. Geburtstag.

Rheinau-Süd und der Brühler Ortsteil Rohrhof – sie sind trotz der Gemarkungsgrenze eng miteinander verwoben: familiär, historisch, gewerblich, kulturell. Paradebeispiel dafür ist das Leben Wolfram Gothes, das heute vor 65 Jahren beginnt.

Geboren am 21. Dezember 1953, verbringt er seine Kindheit auf dem Rohrhof. Großvater Fritz Hauck gründet bereits 1935 eine Bäckerei, und so wächst auch der kleine Wolfram quasi automatisch in dieses Handwerk hinein, obwohl dem geselligen Jungen das frühe Aufstehen schwerfällt. 1968 beginnt er seine Lehre, die er mit der Meisterprüfung abschließt. Besonders seine Christstollen werden bekannt; jahrelang erhält er für seine Kreationen Preise, allen voran den „Stollen-Oscar“.

Berühmteste Kundin im Geschäft ist Steffi Graf. „Ich kenne sie, seit sie zehn Jahre alt war“, berichtet Gothe. Als sie nach ihren Siegen in Brühl empfangen wird, da ist es Gothe, der dem Sportstar eine Torte in Form eines Tennisschlägers überreicht.

Unternehmerisch ist für Gothe Expansion angesagt. Seine erste Filiale wird 1980 am Marktplatz von Rheinau-Süd eröffnet, später übernimmt er die Traditionsbäckerei Grajewski in der Stengelhofstraße, schließlich Filialen am Marktplatz in der Relaisstraße und auf dem Pfingstberg. In dieser Zeit engagiert er sich auch als Mitglied des Rheinauer Gewerbevereins und des Gemeinnützigen Vereins Rheinau.

In der Spitze 60 Mitarbeiter

Zur Blütezeit betreibt Gothe in der gesamten Region sieben Filialen mit 60 Beschäftigten. 2016, mit 63 Jahren, sieht er den Zeitpunkt zum Aufhören gekommen. Er verkauft den renommierten Betrieb, zumal seine Kinder andere Berufe ergriffen haben. Die Filiale in Rheinau-Süd übernimmt Michael Utz, dem Gothe bei Bedarf noch heute zur Seite steht.

Ausgelastet ist er aber auch so, denn sein ehrenamtliches Engagement ist umfassend. Ab 1989 führt er zehn Jahre lang den Gewerbeverein Brühl-Rohrhof. 1999 wechselt er auf den Vorsitz der Interessengemeinschaft der Vereine von Brühl-Rohrhof und zieht auch noch für die CDU in den Brühler Gemeinderat ein.

Eine weitere Passion ist die Kunst, allen voran die Malerei, der er bereits als Kind frönt, die er aber auf Grund der Zeitumstände damals nicht zum Beruf erheben kann. Unter dem Motto „Poesie und Piano“ tritt er öffentlich mit einem Pianisten auf, rezitiert dabei Gedichte, die Gothe auch schon mal selbst verfasst – quasi als „Goethe ohne e“. ( Bild: Groß)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018