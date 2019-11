Vereinschef Schmidt: „Unsere Erwartungen haben sich erfüllt“

Januar 2018: In Anwesenheit von viel Prominenz, allen voran Oberbürgermeister Peter Kurz, eröffnet die Turn- und Sportgemeinde (TSG) Rheinau ihr neues Vereinsdomizil. Vorsitzender Nikolaus Schmidt äußert damals die Hoffnung, die Investitionen in Höhe von sechs Millionen Euro würden einen Schub für den 1991 gegründeten Traditionsverein bringen. Nach fast zwei Jahren ist für Schmidt Anlass und Gelegenheit zu einer ersten Bilanz. Und die fällt eindeutig positiv aus: „Unsere Erwartungen haben sich voll erfüllt“, betont der Vorsitzende im Gespräch mit dem „MM“.

Das schlägt sich in ganz verschiedenen Indikatoren nieder. So zählt der Verein inzwischen 380 Mitglieder. „Damit haben wir fast 100 neue Mitglieder hinzugewonnen“, berichtet Schmidt. Besonders stolz ist er auf die große Zahl der Kinder und Jugendlichen: 130. „Einige kommen sogar aus der Innenstadt zu uns.“

Erfolgreiche Fußballer

Sportlich sind vor allem die TSG-Fußballer ausgesprochen erfolgreich unterwegs. Vor zwei Jahren sind sie aus der B- in die A-Klasse aufgestiegen, derzeit machen sie sich auf in Richtung Kreisliga. Am Wochenende gewannen sie das mit Spannung erwartete „Rheinau-Derby“ gegen den SC Pfingstberg mit 3:2. Zudem gibt es eine erfolgreiche Zweite Mannschaft und eine lebendige AH (Alte Herren).

Für den Nachwuchs ist ebenfalls gesorgt – sei es mit den Bambini oder der F-, E-, D- und A-Jugend. „Und jede dieser Mannschaften hat ihren engagierten Trainer“, so Schmidt: „Das können nicht alle Vereine von sich sagen.“ Auch sonst sorgt sich der Verein um seine Jugend. So holte man das DFB-Mobil zur Trainingseinheit auf den Platz am Distelsand.

Zudem stießen die Tischtennisspieler der Straßenbahner zum Verein, die aus der Rheingoldhalle ausziehen mussten. „Sie sind im Ligaspielbetrieb sehr erfolgreich.“

Nachdem die äußeren Rahmenbedingungen geklärt sind, will sich der Vorstand auch um zusätzliche Nutzung der Halle kümmern: Badminton, Volleyball und Basketball stehen auf der Wunschliste oben.

Doch schon heute wird die moderne Sporthalle gut angenommen. So ist es dem Verein gelungen, dafür die Kinder- und Jugendgarden der Karnevalsgesellschaft Feuerio zu gewinnen. „Drei Mal pro Woche üben sie bei uns“, berichtet Schmidt. Auch für vietnamesischen Kampfsport wird hier trainiert. Etwas geruhsamer geht es beim Koronarsport und der Rückenschule zu, die der Verein anbietet.

Auch das Restaurant ist nun auf einem guten Weg. Mit dem ersten Wirt hat es nicht geklappt. Im Sommer trennten sich die Wege von Gastronom und Verein, das Lokal war drei Monate lang zu. „Das war sehr schade, denn die Terrasse mit Blick auf den Wald ist einfach herrlich.“

Im nächsten Jahr jedoch wird man diese Atmosphäre genießen können. Denn mit Wolfgang Fischer ist ein Wirt gefunden, der reichhaltige Erfahrung in einem Vereinslokal mitbringt, und zwar von der Spielvereinigung Ilvesheim. Zudem bewirtschaftete er gut 20 Jahre die renommierte „Jägerlust“ in Neckarau.

Projekt ohne Schulden

Und auch die finanzielle Bilanz Schmidts fällt positiv aus: „im Oktober konnten die Verträge mit unserem Partner Lidl abgewickelt werden“,so Schmidt: „Der Verein hat keine Schulden aus dem Projekt.“

Gleichwohl besteht aus Schmidts Sicht kein Grund zum Übermut. Denn es bleiben ja die Ausgaben für den laufenden Betrieb: „Alleine die Energiekosten für die Sportanlagen und Gebäude sind enorm“, berichtet er: „Das muss man ja alles erst einmal erwirtschaften.“

Insgesamt hat sich aus Schmidts Sicht die viele Arbeit gelohnt, die auch er persönlich in das Projekt gesteckt hat: „Das waren mehrere Stunden am Tag“, betont der agile 74-Jährige, um dann lachend hinzuzufügen: „Allerdings sind es heute auch nicht viel weniger. Nur die Themen sind andere“ – sagt es und verabschiedet sich zum nächsten Termin. Natürlich im Clubhaus.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.11.2019