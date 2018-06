Verheerendes Signal

Anzeige

Ganz gleich, ob es nun eine Abstimmung war oder nur ein Meinungsbild – das Signal in die Öffentlichkeit ist eindeutig: Die Mehrheit der Bürgervertretung Rheinaus ist für einen Abriss des ältesten historischen Gebäudes im Stadtteil, von einem einheitlichen Kampf um seinen Er-halt kann keine Rede mehr sein. Und dieses Signal ist verheerend.

Die Augen reiben muss man sich schon beim Zustandekommen dieses Votums. Es geht auf einen einzelnen Bezirksbeirat zurück, der sichergehen wollte, welche Meinung er zu diesem Thema im Gemeinderat vortragen soll und daher eine Rundmail an seine Kollegen schrieb. Manche erreichte er gar nicht, andere antworteten unklar. So kam das „Meinungsbild“ der Rheinauer Bürgervertretung über die Zukunft des ältesten historischen Bauwerks im Vorort zustande.

Damit ist das Gremium seiner Aufgabe nicht gerecht geworden. Es ist schön, dass es sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit Hunden, die im See schwimmen, oder Zirkustieren, die die Rheinaukaserne beweiden, befasst hat; mindestens ebenso wichtig wäre es, eine Woche vor der Versteigerung das Thema Relaishaus in öffentlicher Sitzung zu diskutieren und falls gewollt auch zu entscheiden.