Vielfältig ehrenamtlich engagiert

Anfangs ist sie in der Öffentlichkeit vor allem bekannt als Mutter des früheren Rheinauer Bürgerdienstleiters Peter Rosenberger, seit einigen Jahren Oberbürgermeister von Horb am Neckar und 2015 CDU-Kandidat für die OB-Wahl in Mannheim. Sie alleine auf die Rolle als „seine Mutter“ zu reduzieren, das ist jedoch bereits damals nicht gerechtfertigt.

Durch langjähriges ehrenamtliches Engagement im Stadtteil macht sie sich nämlich selbst einen eigenen Namen. Am Samstag, 22. Februar, feiert Sigrid Rosenberger, langjähriges Vorstandsmitglied des Gemeinnützigen Vereins Rheinau und des Fördervereins für das Parkschwimmbad, ihren 80. Geburtstag.

Odyssee in der Jugend

Geboren wird die Jubilarin am 22. Februar 1940 fernab von Mannheim: in Reichenau im Sudetenland im heutigen Tschechien als Tochter des Prokuristen einer Schmuckfabrik. Wie alle Sudetendeutschen, so muss auch ihre Familie 1945 die bisherige Heimat verlassen. Zunächst siedelt sie nach Saalfeld an der Saale in der Sowjetisch-besetzten Zone. Doch auch hier, in der späteren DDR, kann sie nicht auf Dauer bleiben. Kurz vor ihrem Abitur flieht die Familie 1958 in den Westen und landet im pfälzischen Landau, wo bereits Verwandte wohnen.

Hier macht die Jubilarin den Abschluss als Chemotechnikerin, ist dann im Forschungslabor für pharmazeutische Produkte der Zellstoff Waldhof und in der Entwicklungsabteilung der Union Deutsche Lebensmittelwerke tätig. 1978 beendet sie ihre Karriere, um sich ganz dem 1972 geborenen Sohn Peter zu widmen.

Bereits 1969 heiratet sie den Neckarauer Walter Rosenberger (er verstirbt 2013). Kennengelernt hat sie ihn im Training bei der Post-SG. Denn wie er, so ist auch sie seit Kindesbeinen in der Leichtathletik aktiv – in den 1960er Jahren Pfalz-Meisterin, Süddeutsche Meisterin über 400 und 200 Meter sowie 1969 Deutsche Meisterin in der 3 mal 800 Meter-Staffel (wir haben vor kurzem über das 50. Jubiläum berichtet).

Als ihr Sohn Anfang der 1980er Jahre bei der Tennisgesellschaft Rheinau zu spielen beginnt, wird auch sie dort aktiv, ist heute noch bei den reiferen Damen, den Ladys, engagiert. Durch ihren Sohn stößt sie auch zum Gemeinnützigen Verein Rheinau, in dem sie viele Jahre die arbeitsreiche Aufgabe der Schatzmeisterin ausübt; 2013 tritt sie ins „zweite Glied“, den erweiterten Vorstand, zurück, im Jahr 2019 beendet sie ihr dortiges Engagement.

Im Schwimmbadverein bleibt sie im Vorstand engagiert, kümmert sich viele Jahre lang vor jedem Fest um die vielgelobte Tombola. Ihre übrige Zeit gehört dem Akkordeonspiel im Orchester des „Rheinklang“ und dem Skat, vor allem aber ihren drei Enkeln und der Familie insgesamt, die sich am Samstag versammelt, um die Jubilarin zu feiern.

