Vogt zitiert Macron: „Die alten Dämonen steigen wieder auf“

Arthur Vogt steht vor den Kränzen am Ehrenmal des Rheinauer Friedhofes. „Fast zu schönes Wetter für diesen traurigen Anlass“, meint der Vorsitzende des Gemeinnützigen Vereins Rheinau angesichts des Sonnenscheins an jenem Vormittag. Gleichwohl ist es kalt, und so findet die traditionelle Rheinauer Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in der beheizten Trauerhalle statt.

Sie ist gut besucht, Stadt- und Bezirksbeiräte, Vereins- und Kirchenvertreter, aber auch Bürger ohne jedes Amt sind da. Besonders freut Vogt die Anwesenheit von Winfried Höhn. „Er ist jedes Jahr dabei“, würdigt er den 89-jährigen Altstadtrat.

Auch die kleine Feier auf der Rheinau steht im Zeichen von „100 Jahren Ende des Ersten Weltkrieges“. „Die alten Dämonen steigen wieder auf – bereit, ihr Werk von Chaos und Tod zu vollenden“, zitiert Vogt, was der französische Staatspräsident Emmanuel Macron dazu eine Woche zuvor in Paris gesagt hat.

Auch Vogt legt ein Plädoyer für die europäische Zusammenarbeit ab: „Wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen“, zitiert er den Präsidenten der EU-Kommission, Jean Claude Juncker.“ Und Vogt sagt: „Die Europäische Union ist unser Garant des Friedens und der Freiheit. Das Abwägen wirtschaftlicher Vor- und Nachteile darf dabei keine Bedeutung haben.“

Europa als Lehre aus den Kriegen

Die Zukunftsgewandtheit des Volkstrauertages betont auch Claudius Kranz. „Wo wir Einfluss haben, müssen wir für Frieden eintreten“, sagt der Chef der CDU-Fraktion im Gemeinderat, der im Namen der Stadt spricht. Mit der Europäischen Union habe man eine Lehre aus den Kriegen gezogen: „Nun müssen wir alles tun, damit diese erhalten bleibt.“

Und warum das Ganze? Kranz beantwortet die Frage anschaulich mit einer sehr persönlichen Bemerkung: „Als 1975 Geborener bin ich dankbar, dass ich nie in einen Krieg ziehen musste“, bekennt er: „Und ich wünsche mir das von Herzen auch für die Generation meines Sohnes.“

Die junge Generation – Stichwort für den nächsten Programmpunkt. Wie an dieser Stelle seit langem Tradition, hat Pfarrer Hansjörg Jörger Jugendliche der Pfingstbergschule mitgebracht. Wobei das Wort „mitbringen“ eigentlich nicht richtig ist. „Inzwischen kommen die Schüler selbst auf mich zu“, berichtet er: „Sie fragen: Herr Jörger, können wir auch dieses Jahr wieder kommen?“ Jörger ist die Freude darüber anzumerken: „Etwas Besseres kann unserer Gesellschaft doch nicht passieren.“

In kurzen Texten, die sie selbst verfasst haben, tragen Diana und Valerina, Lea und Dustin, ihre Gedanken vor. Sie bitten um Hilfe „für Flüchtlinge, die auf dem Weg zu uns starben“, und bekennen sich zur Bewahrung des Andenkens an die Opfer früherer Kriege: „Wir wollen und müssen wissen, was war. Denn die Gräber helfen uns Lebenden.“

Für den geistlichen Impuls sorgen die beiden Rheinauer Gemeindepfarrer Lothar Seiser (katholisch) und Uwe Sulger (evangelisch). Auch sie erbitten Beistand für Menschen, die „am vermeintlich falschen Ort geboren sind, mit der vermeintlich falschen Religion, mit der vermeintlich falschen Hautfarbe“.

Für die feierliche musikalische Umrahmung sorgt Trompeter Julian Menge mit dem anrührenden Lied „Ich hatte einen Kameraden“ und der Nationalhymne, in die abschließend alle Anwesenden einstimmen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018