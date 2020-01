„Vorbildliche Kooperation im Stadtteil“

Von einem neuartigen Projekt der Kooperation ist aus Rheinau zu berichten: Der hiesige Sozialverband VdK, der SPD-Ortsverein und der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch haben sich zusammengetan, um gemeinsam ein Bürgerbüro zu betreiben. Nun wurde es am Rheinauer Marktplatz offiziell eröffnet – mit viel politischer Prominenz und zahlreichen Bürgern.

Das Büro befindet sich in den Räumen, die bislang das Farben- und Tapetengeschäft Beisel beherbergen. Künftig werden sie von drei Trägern genutzt. „Die Idee dazu kam vom VdK“, bekennt Boris Weirauch. Der Sozialverband wünscht sich seit langem ein Domizil, in dem er seine wertvolle Beratungstätigkeit vor Ort anbieten kann. „Ein auch für den Mannheimer VdK vorbildliches Projekt“, wie Kreisvorsitzender Helmut Gaa in seinem Grußwort lobt.

Drei verschiedene Nutzer

Da die Rheinauer VdK-Vorsitzende Ulrike Kahlert auch Chefin des SPD-Ortsvereins ist, lag die Idee für eine entsprechende Kooperation nicht fern. Schließlich kam auch Boris Weirauch mit ins Boot. Der Landtagsabgeordnete für Mannheim-Süd hat für den Osten bereits ein Büro in Feudenheim, nun kommt Rheinau für den Südwesten hinzu.

„Mein Ziel ist es, für die Bürger auch bei kleinen Dingen ansprechbar zu sein, die aber nur vermeintlich klein sind“, betont Weirauch. Denn oftmals sind es nicht die großen politischen Fragen, sondern die ganz praktischen Anliegen, die den Menschen auf der Seele liegen.

Für Thorsten Riehle ist das Büro Zeichen des Zusammenhalts, der sich in Rheinau entwickelt hat: „Was 2019 begonnen wurde, wollen wir 2020 fortsetzen“, so der Stadtrat.

Das freut auch Andreas Stoch. Der ehemalige Kultusminister ist Landes- und Fraktionsvorsitzender der SPD Baden-Württemberg und kommt zu diesem Termin aus Heidenheim nach Mannheim. Zum einen, weil Weirauch ein „hochgeschätzter Kollege“ sei, zum anderen, weil sein Sohn künftig in Mannheim studiert. „Da ist es gut, wenn es hier eine Sozialberatung gibt“, scherzt er, um dann eher im Ernst fortzufahren.

Direkte Ansprache erwünscht

„Viele Politiker werden als ‘die da oben‘ wahrgenommen“, klagt Stoch: „Dabei sind auch sie ganz normale Menschen.“ Um dem falschen Eindruck zu begegnen, reiche es aber nicht, den Slogan „Nah bei den Menschen“ zu plakatieren, aber auch nicht, online-Sprechstunden anzubieten. „Man muss sich selbst vor Ort den Fragen und der Kritik stellen“, fordert Stoch: „Das war schon immer unser Kapital als Sozialdemokraten.“ Ein Büro an bekannter Stelle mitten im Stadtteil sei ideal.

Aber beim Thema Abgeordnetenbüro muss Stoch an den jüngsten Anschlag auf das Domizil eines SPD-Bundestagsabgeordneten in Sachsen-Anhalt erinnern. Und dieser war nicht der einzige in den vergangenen Monaten: „Mir macht das Angst“, bekennt der Landespolitiker: „Das dürfen wir nicht länger zulassen.“

Für einen, der sich seit langem solchem Ungeist entgegenstellt, hat Stoch eine Ehrung dabei: Oberbürgermeister Peter Kurz ist nämlich seit 40 Jahren Mitglied der SPD. „Das hat sicher nicht jeden Tag Sonnenschein bedeutet“, weiß Stoch: „Aber unter dem Strich lohnt sich der Einsatz für unsere Werte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität.“

In seinen Dankesworten hat der Rathaus-Chef gute Nachrichten für die Rheinauer: Verbesserungen für das Quartiermanagement und Beginn der Umgestaltung der „Rheinauer Mitte“, sprich des Marktplatzes, noch in diesem Jahr. Den Andrang zum Fest lobt er als Zeichen des Zusammenhalts auf der Rheinau.

Denn viele sind gekommen, nicht nur VdK- oder SPD-Mitglieder, auch Bezirksbeiräte von Grünen und CDU, Pfarrer, Vereinsvertreter. Verköstigt werden sie vom Schützenverein bestens – dies ein weiteres Zeichen der Kooperation im Stadtteil.

